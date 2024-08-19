В Госдуме предложили ввести в школах курс логики

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Первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила письмо министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением ввести в школах уроки логики, передает ТАСС.
Отмечается, что курс призван развивать научное и логическое мышление. По мнению депутата Лантратовой, курс позволит школьникам лучше понимать окружающий мир, анализировать информацию и успешно отстаивать свою позицию.
Она подчеркнула, что в настоящее время логика преподается во многих вузах, но напомнила, что важные навыки мышления формируются в школьные годы.
Ранее, в преддверии 1 сентября, россиян предостерегли от новых методов мошенников.
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Она подчеркнула, что в настоящее время логика преподается во многих вузах, но напомнила, что важные навыки мышления формируются в школьные годы.
«В настоящий момент специалисты отмечают распространение у российских детей так называемого "клипового мышления", при котором у детей отсутствует способность к критическому восприятию информации, анализу фактов, построению длительных и последовательных цепочек умозаключений», – рассказала Лантратова.
Ранее, в преддверии 1 сентября, россиян предостерегли от новых методов мошенников.
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Александр Климов