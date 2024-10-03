В Госдуме предложили запретить квадробинг и наказывать родителей детей-квадроберов

Депутат Государственной думы Сергей Колунов («Единая Россия») предложил ввести запрет на популярное среди детей развлечение — квадробинг, а также ввести ответственность для родителей, чьи дети занимаются этим увлечением.
Колунов направил официальное обращение в аппарат уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В письме он предложил привлекать родителей детей-квадроберов к административной или уголовной ответственности. В своем обращении депутат также указал на возможность лишения родительских прав. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее в Омске на видео попала женщина, выгуливающая ребенка на поводке на детской площадке, что также вызвало общественный резонанс.
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«В последнее время наблюдается резкий рост случаев увлечения квадробингом среди детей, и в адрес депутатов поступает множество жалоб от граждан. Такое движение недопустимо в стране с приоритетом на традиционные семейные ценности», — заявил Колунов.
Ранее в Омске на видео попала женщина, выгуливающая ребенка на поводке на детской площадке, что также вызвало общественный резонанс.
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Елена Перлова