ВОЗ приравняла зависимость от смартфонов к курению

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Во Всемирной организации здравоохранения призвали по аналогии борьбы с курением ввести ограничения на использование смартфонов среди детей. С данной инициативой выступила директор отдела политики и систем здравоохранения стран в европейском офисе ВОЗ Наташа Аззопарди-Мускат, передает Politico.
Эксперт предложила ограничить продажу девайсов до определенного возраста, установить контроль за ценами на смартфоны и обозначить разрешенные для их использования места. По ее словам, данные меры могут использоваться эффективно.
Специалист ВОЗ добавила, что эти действия помогут бороться с растущим числом психических проблем у подростков, которые возникают из-за соцсетей и игр.
Ранее сомнолог Михаил Полуэктов рассказал о связи снохождения и использования смартфонов перед сном. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Специалист ВОЗ добавила, что эти действия помогут бороться с растущим числом психических проблем у подростков, которые возникают из-за соцсетей и игр.
Ранее сомнолог Михаил Полуэктов рассказал о связи снохождения и использования смартфонов перед сном. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова