В России хотят обязать работодателей оплачивать проезд сотрудников

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Госдума рассмотрит законопроект, обязывающий работодателей оплачивать проезд сотрудников до места работы.
Документ предполагает изменения в статью 22 Трудового кодекса РФ, которые сделают оплату проезда обязательной в случаях, когда общественный транспорт недоступен. Инициатива получила поддержку общероссийских профсоюзных объединений и была доработана с учетом мнений Российской трехсторонней комиссии.
Ранее сообщалось, что группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким в понедельник, 30 сентября, внесет в Государственную Думу законопроект, разрешающий передачу пенсионных баллов от детей к их родителям, передает ТАСС. Предлагаемые поправки в закон о «страховых пенсиях» предусматривают возможность передачи до двух пенсионных баллов в календарном году, то есть по одному баллу каждому родителю или два балла одному родителю. Количество баллов у родителей позволит увеличить размер пенсии и уровень жизни, говорится в пояснительной записке.
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