«Международный хаб»: В Госдуме заявили о масштабной торговле детьми на Украине
Депутат Анна Кузнецова сообщила, что Украина стала центром торговли детьми
Украинские власти сознательно закрывают глаза на проблему торговли несовершеннолетними, превратив страну в перевалочный пункт для незаконного вывоза детей. Об этом заявила вице-спикер Госдумы, глава Парламентской комиссии по расследованию преступлений против детей со стороны Киева Анна Кузнецова.
В беседе с «NEWS.ru» Кузнецова заявила, что в теневом сегменте Интернета уже обнаруживались объявления о поиске перевозчиков для вывоза украденных детей.
«Территория киевского режима стала международным хабом продажи детей. Мы фиксировали в даркнете вакансии транспортировщиков украденных детей через украинскую западную границу», — рассказала депутат.Россия собрала доказательства, подтверждающие нарушение Украиной Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности. Согласно данным Москвы, Киев нарушил в общей сложности 20 международных документов, касающихся защиты прав детей.
