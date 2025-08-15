Госдума рассматривает запрет на курьерскую деятельность для лиц с судимостью

15 августа 2025, 08:45

Фото: iStock/nirat

Госдума прорабатывает законодательную инициативу, направленную на установление запрета на осуществление курьерской деятельности для лиц, имеющих судимость за определённые преступления. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Max.