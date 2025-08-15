Достижения.рф

Госдума рассматривает запрет на курьерскую деятельность для лиц с судимостью

Фото: iStock/nirat

Госдума прорабатывает законодательную инициативу, направленную на установление запрета на осуществление курьерской деятельности для лиц, имеющих судимость за определённые преступления. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Max.



Володин отметил, что данный шаг является частью комплекса мер, направленных на повышение безопасности и ответственности в сфере доставки товаров. Он подчеркнул важность обеспечения доверия к курьерским услугам и защиты граждан от возможных рисков.

Кроме того, в рамках обсуждения новых инициатив рассматривается вопрос о повышении административной ответственности за доставку продуктов питания без наличия медицинской книжки. Это предложение направлено на улучшение контроля за качеством и безопасностью продуктов, что особенно актуально в условиях растущего интереса к онлайн-доставке.

Ранее он отметил, что большинство депутатов Госдумы признают, что современные школьники испытывают чрезмерную нагрузку – в среднем они посвящают учёбе по 8–10 часов в день.

Дарья Осипова

