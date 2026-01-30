Россиянам напомнили о длинных выходных в феврале
В феврале россиян ждут длинные выходные в честь Дня защитника Отечества. Доцент кафедры кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин отметил, что они продлятся три дня, пишет РИА Новости.
По словам эксперта, праздничные дни назначены на период с 21 по 23 февраля. В 2026 году День защитника Отечества будет отмечаться в понедельник. Ранее у россиян были длительные новогодние каникулы, которые охватывали 12 дней, начиная с 31 декабря и заканчивая 11 января.
До этого сообщалось, что в России могут перестать включать выходные в число отпускных дней. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
