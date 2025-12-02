В Госдуме предложили запретить регистрацию в соцсетях детям младше 16 лет
Депутат Бийсултан Хамзаев предложил ограничить регистрацию в социальных сетях для россиян до 16 лет, сославшись на опыт стран, уже внедривших подобные меры. По его словам, современные платформы не способны защитить детей от опасного контента.
Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», Хамзаев отметил, что сейчас 13-летние подростки без труда создают аккаунты и получают доступ к любой соцсети, где можно встретить и порнографию, и наркотики, а действующие фильтры не обеспечивают достаточной защиты.
Отдельно депутат выразил обеспокоенность тем, что дети не всегда способны отличить реальность от фантазии, особенно в условиях, когда контент всё чаще создаётся искусственным интеллектом. По его словам, существует риск вырастить поколение, формирующее своё представление о мире на искажённой цифровой картине.
Предложение обсуждалось в ходе круглого стола и, по словам инициатора, направлено на защиту несовершеннолетних от терабайтов информационного мусора.
