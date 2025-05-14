Слепую чемпионку Паралимпиады признали зрячей и дисквалифицировали пожизненно

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Азербайджанская дзюдоистка и чемпионка Паралимпиады в Токио среди спортсменов с нарушениями зрения Шахана Гаджиева пожизненно отстранена от соревнований. Об этом сообщает портал Azerisport со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет Азербайджана.
Решение принято после того, как медицинская комиссия признала её зрячей из-за изменений в списке допустимых диагнозов для паралимпийских дисциплин.
24-летняя Гаджиева, ранее выступавшая в категории J2, завоевала титулы чемпионки Европы, а также серебряного и бронзового призера мировых первенств.
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24-летняя Гаджиева, ранее выступавшая в категории J2, завоевала титулы чемпионки Европы, а также серебряного и бронзового призера мировых первенств.
«Категории B1, B2 и B3, в которых проводились соревнования по парадзюдо на летних Паралимпийских играх в Токио, в период до и на самих Играх-2024 в Париже, были сокращены и объединены в две категории — J1 и J2. В результате этих изменений из списка допустимых заболеваний для категории J2 были исключены многие офтальмологические диагнозы», — передает Azerisport.В комитете уточнили, что исключение диагнозов Гаджиевой из регламента лишило спортсменку права участвовать в парадзюдо.
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Мария Моисеева