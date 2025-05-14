Слепую чемпионку Паралимпиады признали зрячей и дисквалифицировали пожизненно

Азербайджанская дзюдоистка и чемпионка Паралимпиады в Токио среди спортсменов с нарушениями зрения Шахана Гаджиева пожизненно отстранена от соревнований. Об этом сообщает портал Azerisport со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет Азербайджана.