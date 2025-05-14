В России оценили слова Орбана о «брюссельском оркестре», где несогласных пытаются свергнуть

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал политику ЕС, сравнив её с «брюссельским оркестром», где допустима лишь одна «мелодия», а несогласных подвергают давлению. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в соцсети X высоко оценил это заявление.
Орбан ранее заявил, что Брюссель в ответ на кризисы усиливает централизацию власти, сокращая суверенитет стран-членов. Ульянов поддержал его позицию, подчеркнув актуальность критики в адрес европейских институтов.
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«Ценная оценка из первых рук!», — отметил Ульянов в ответ на публикацию Орбана.13 мая «Радио 1» сообщало, что главу города Новочеркасска Юрия Лысенко задержали правоохранительные органы по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. В рамках расследования проводятся обыски по месту жительства и работы Лысенко.
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Мария Моисеева