«Ужасная любвеобильность»: Продюсер раскрыл, что стало причиной развода Михаила Галустяна с женой Викторией

Михаил Галустян (Фото: Instagram* @m_galustyan)
Вокруг развода Михаила Галустяна и Виктории Штефанец много разговоров. Хотя пара разошлась мирно, детали такого решения супруги не раскрыли. Скорее всего, развод Михаила Галустяна с женой Викторией после 18 лет брака вызван его любвеобильностью, поделился с «Комсомольской Правдой» продюсер Сергей Дворцов.
В январе Михаил и Виктория Галустян официально развелись, но скрывали это четыре месяца, возможно, улаживая вопросы с имуществом. Сергей Дворцов рассказал, что причина расставания проста — Виктория устала от увлечений мужа другими женщинами.
По слухам, роль новой пассии юмориста досталась молодой визажистке Милене. Сама девушка отрицает связь с Михаилом, но совсем недавно она сообщила о беременности. Совпадение ли это, пока остаётся лишь гадать.
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Бывшая жена Михаила Галустяна ответила на слухи о разводе из-за беременности его визажистки
Виктория Штефанец (Галустян) и Михаил Галустян (Фото: Instagram* @m_galustyan)
«В последнее время Миша всерьез занялся своей внешностью, все заметили, как он похудел. До меня периодически доносились слухи о его увлечениях то одной красоткой, то другой. Думаю, жена просто устала от любвеобильности Михаила и подала на развод. Все уверены, что у Галустяна новая любовь», — пояснил он.Ранее Дворцов указывал, что вокруг Галустяна «всегда крутились и крутятся девушки». Он также выражал свое согласие с пользователями Сети в том, на ком «остановился» взгляд Михаила.
По слухам, роль новой пассии юмориста досталась молодой визажистке Милене. Сама девушка отрицает связь с Михаилом, но совсем недавно она сообщила о беременности. Совпадение ли это, пока остаётся лишь гадать.
Михаил Галустян (Фото: Instagram* @m_galustyan)Развод пары, воспитывающей двух дочерей, стал неожиданностью для многих, ведь их считали одной из самых крепких семей шоу-бизнеса. Теперь фанаты следят за каждым шагом Галустяна, пытаясь разгадать настоящую причину расставания.
«Иногда жизнь меняет свои сценарии, и так вышло, что наш совместный путь в прошлом году подошел к завершению. Мы приняли решение пойти разными дорогами. (...) Развод — это не конец, а новый этап жизни.Читайте также:
Важно помнить, что любой конец — это начало чего-то нового», — писал о ситуации Галустян.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева