Женщине удалось забеременеть в 62 года
Жительница северо-восточной китайской провинции Цзилинь забеременела в 62 года. Об этом информирует South China Morning Post.
В январе 2025 года пожилая женщина потеряла единственного сына. Эта утрата побудила ее решиться на новый шаг — она захотела вновь стать матерью. Для этого китаянка обратилась к процедуре ЭКО.
Сестра этой женщины, известная в интернете под ником Сяо Вэй, активно рассказывает о ее состоянии в социальных сетях. Она утверждает, что постоянное желание есть сладкое свидетельствует о том, что на свет должен появиться мальчик. Пенсионерка надеется, что этот ребенок станет реинкарнацией ее покойного сына.
Медики предупреждают о серьезных опасностях, связанных с такой поздней беременностью. Риск осложнений значительно увеличивается, а естественные роды становятся невозможными.
