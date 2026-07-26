В Госдуме предупредили о новой схеме мошенников с заказами на маркетплейсах

26 июля 2026, 06:18

Депутат Немкин: Аферисты пугают списаниями средств за хранение несуществующих заказов

Фото: iStock/Sadi Maria

В России зафиксировали новую схему обмана: мошенники звонят гражданам от имени маркетплейсов и под предлогом отмены платного хранения заказа требуют у людей код из смс. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал депутат Государственной Думы Антон Немкин.





Он пояснил, что злоумышленники давят на «срочность», чтобы жертва не успела проверить информацию (прибыл ли заказ, истек ли срок его хранения). На самом деле полученный код позволяет преступникам войти в аккаунт россиянина, изменить данные или списать деньги.





«Опасность этой схемы заключается в том, что мошенники используют привычные для миллионов людей ситуации, связанные с онлайн-покупками. Многие граждане действительно регулярно оформляют заказы и могут не сразу вспомнить, какой именно товар находится в доставке», — уточнил Немкин.