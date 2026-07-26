Около 20 человек пострадали из-за крупного пожара в жилом доме в Нью-Йорке
В жилом доме в нью-йоркском районе Куинс произошёл крупный пожар, в результате которого пострадали около 20 человек. Об этом сообщает New York Post (NYP).
Согласно материалу, пламя охватило первый этаж деревянного дома, построенного почти сто лет назад, и быстро перекинулось на соседние здания из аналогичного материала. Огонь распространился моментально — когда пожарные прибыли на место, полыхали уже три дома. На месте происшествия работали более 250 специалистов.
Отмечается, что всего пострадал 21 человек, 17 из них — огнеборцы. Всех, кому требовалась медицинская помощь, оперативно доставили в больницы. Также из-за инцидента травмы получила 78-летняя женщина, которую госпитализировали в критическом состоянии. По предварительной информации, жизни остальных пациентов ничего не угрожает.
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