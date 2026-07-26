Рэпер Тимати задолжал Роспатенту почти 90 тысяч рублей
У российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) обнаружилась задолженность в размере 88,5 тысячи рублей по «патентным и иным пошлинам». Об этом пишет РИА Новости.
Согласно материалам налоговой, у рэпера числится долг перед Федеральной службой по интеллектуальным правам. Однако приостановлений каких-либо операций по счетам у ИП Тимати, основной вид деятельности которого связан с областью исполнительских искусств, сейчас нет. У компаний артиста отмечается аналогичная ситуация с отсутствием значимых ограничений.
19 июля Юнусов поделился радостной новостью о своей младшей дочери Эмме, которая родилась в отношениях с Валентиной Ивановой. На VK Fest рэпер рассказал, что девочка недавно сделала первые самостоятельные шаги — это стало приятным сюрпризом. Подробности читайте здесь.
Читайте также: