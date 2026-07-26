Стала известна судьба всех застрявших на Эльбрусе и запросивших помощь альпинистов
На Эльбрусе число погибших альпинистов из группы туристов из Боснии и Герцеговины увеличилось до пяти — выжить удалось лишь двоим. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Одного из спасённых альпинистов обнаружили сотрудники спасательного отряда, которые проводили поисковую операцию. Другой смог ранее самостоятельно спуститься с горы и позвать на помощь — именно он первым подтвердил смерть пары товарищей, объясняя, что тем стало плохо из-за непогоды на высоте 5100 метров. Пострадавших госпитализировали, сейчас их осматривают врачи.
Напомним, что группа туристов состояла из семи человек. Все они были иностранцами, приехавшими из Боснии, чтобы покорить вершину горы. Предварительно, альпинисты не были профессионалами. При восхождении удача отвернулась от них, и туристы попали в экстремальные погодные условия — ветер резко усилился, а видимость упала из-за тумана.
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