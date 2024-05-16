В Госдуме предупредили о новой схеме обмана пенсионеров мошенниками

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Злоумышленники начали использовать новую схему обмана пожилых людей — им обещают сделать перерасчет пенсии в обмен на код идентификации. Об этом предупредил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин в разговоре с РИА Новости.
Как утверждает депутат, мошенники представляются сотрудниками Социального фонда и пытаются внушить пенсионеру, что у него обнаружен «неучтенный стаж». Затем аферисты предлагают оформить заявление на перерасчет пенсии для ее повышения — причем сделать это можно якобы прямо по телефону, без дополнительной бюрократии.
Немкин призвал оставаться бдительным при беседе с незнакомыми людьми: не доверять внезапным звонкам, особенно если требуют предоставить личную информацию или сделать финансовую транзакцию. Также не нужно передавать пароли, банковские реквизиты или другие личные сведения по телефону.
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«В том случае, если жертва соглашается, злоумышленники просят назвать код из sms «для идентификации». А сами при этом получают доступ к профилю жертвы на портале «Госуслуги» или в мобильном банке. В связи с этим настоятельно рекомендую обсудить с пожилыми родственниками способы защиты от мошенников, которые активно действуют как в сети, так и посредством телефона», — пояснил собеседник издания.
Немкин призвал оставаться бдительным при беседе с незнакомыми людьми: не доверять внезапным звонкам, особенно если требуют предоставить личную информацию или сделать финансовую транзакцию. Также не нужно передавать пароли, банковские реквизиты или другие личные сведения по телефону.
«Легитимные организации никогда не будут просить об этом через непрошенный звонок», — обратил внимание депутат.В заключении он призвал пожилых россиян в случае сомнений обращаться за помощью к родственникам, друзьям или специалистам по защите потребителей.
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Алина Юрчак