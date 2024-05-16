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В Госдуме предупредили о новой схеме обмана пенсионеров мошенниками

Депутат Немкин: аферисты обещают перерасчет пенсии в обмен на код идентификации
16 мая 2024, 03:24
Фото: istock / Butsaya

Фото: istock / Butsaya

Злоумышленники начали использовать новую схему обмана пожилых людей — им обещают сделать перерасчет пенсии в обмен на код идентификации. Об этом предупредил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин в разговоре с РИА Новости.
Как утверждает депутат, мошенники представляются сотрудниками Социального фонда и пытаются внушить пенсионеру, что у него обнаружен «неучтенный стаж». Затем аферисты предлагают оформить заявление на перерасчет пенсии для ее повышения — причем сделать это можно якобы прямо по телефону, без дополнительной бюрократии.

«В том случае, если жертва соглашается, злоумышленники просят назвать код из sms «для идентификации». А сами при этом получают доступ к профилю жертвы на портале «Госуслуги» или в мобильном банке. В связи с этим настоятельно рекомендую обсудить с пожилыми родственниками способы защиты от мошенников, которые активно действуют как в сети, так и посредством телефона», — пояснил собеседник издания.


Немкин призвал оставаться бдительным при беседе с незнакомыми людьми: не доверять внезапным звонкам, особенно если требуют предоставить личную информацию или сделать финансовую транзакцию. Также не нужно передавать пароли, банковские реквизиты или другие личные сведения по телефону.

«Легитимные организации никогда не будут просить об этом через непрошенный звонок», — обратил внимание депутат.
В заключении он призвал пожилых россиян в случае сомнений обращаться за помощью к родственникам, друзьям или специалистам по защите потребителей.

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Названы дата и место прощания с журналистом Кононенко
«Вести FM»: Прощание с Кононенко пройдет в храме Живоначальной Троицы
16 мая 2024, 01:50

Фото: РИА Новости / Руслан Кривобок

Прощание с журналистом Максимом Кононенко, ушедшим из жизни в возрасте 54 лет, состоится в пятницу в храме Живоначальной Троицы в московском городском округе Троицке. Об этом информирует Телеграм-канал «Вести FM+».
Церемония прощания запланирована на 17 мая в 12:00 по адресу: улица Солнечная, 1, город Троицк. Согласно сообщению, похоронят Кононенко на кладбище в Губцево.

О смерти Кононенко сообщила его жена.

По предварительным данным, журналист скончался от кровотечения, вызванного расширением вен пищевода. Кононенко стало плохо вечером 13 мая, и его сын вызвал скорую помощь, но врачам не удалось спасти жизнь журналисту.

Кононенко стал популярен за счёт своего блога на «Живом журнале». Затем в качестве автора и колумниста он сотрудничал со многими российскими СМИ, был ведущим программ на радио и ТВ.

Ранее сообщалось, что обвиняемый по делу о гибели журналистки «Россия сегодня» Бабаевой признал вину. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Новый список Минздрава: Какие лекарства нельзя принимать за рулем и что за это будет
Минздрав составил список лекарств, запрещенных за рулем: разъяснение
16 мая 2024, 01:40

Фото: istock / juefraphoto

Минздрав РФ впервые представил перечень лекарств, не относящиеся к списку наркотических или психотропных, после употребления которых запрещено или не рекомендуется управлять автомобилем.
Список «запрещенки» появился из-за правовой неопределенности вокруг ситуации с обнаружением сотрудниками ГИБДД в организме водителей веществ, которые могут входить в состав некоторых препаратов. В него попали такие популярные среди россиян препараты, как «Супрастин», «Терафлю», «Фервекс», «Нурофен», «Антигриппин», «Кетанов» и «Спазмалгон».

В соцсетях тут же появились данные, что нарушителям нового порядка грозят огромные штрафы и чуть ли не лишение водительских прав. Однако позже в Минздраве заверили, что перечень лекарств носит информационный характер.

Будут ли в ГИБДД теперь штрафовать и лишать прав после их употребления — в материале «Радио 1».

Список лекарств Минздрава

Стоит отметить, что Минздрав ранее никогда не предоставлял общественности исчерпывающего перечня таких лекарств, но предостережения в адрес автомобилистов можно найти в инструкциях к медикаментам.

В перечень вошли:
  • антигистаминные «Супрастин», «Тавегил», «Кларитин», «Цетиризин», «Левоцетиризин»;
  • противопростудные препараты «Максиколд», «Терпинкод», «Колдрекс найт»,«Тедеин», «Колдакт», «Стопгрипан»;
  • обезболивающие «Солпадеин», «Нурофен плюс», «Кетанов», «Спазмалгон»;
  • жаропонижающие «Терафлю», «Фервекс», «Антигриппин», «Форейн», «РиниКолд Макс».
В Минздраве объяснили, чем именно опасен прием каждого из этих препаратов для водителей. К примеру, корвалол — это снотворное, влияющие на центральную нервную систему. «Колдакт» и «Терафлю» могут вызывать помутненность зрения, головокружение и нарушение координации движений.

Капли для глаз «Тропикамид» и «Фенилэфрин» ухудшают зрение, таблетки «Атомоксетин» могут вызывать чувство сонливости и усталости, нитроглицерин провоцирует снижение двигательной активности и т. д.
Автоэксперт Сажин объяснил, чем «Терафлю» и «Супрастин» могут помешать водителю
Автоэксперт Сажин объяснил, чем «Терафлю» и «Супрастин» могут помешать водителю
Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов в беседе с «Коммераснтом» заявил, что в списке присутствуют спиртосодержащие спреи для больного горла, которые никак не влияют на психомоторные реакции (например, «Тантум верде», «Септолете»). Он также отмечает наличие противоаллергических препаратов.
«Люди, страдающие аллергией, прекрасно понимают возможные побочные эффекты. И что же, теперь нельзя из пункта А в пункт Б доехать, даже если они прекрасно переносят лекарство?», — задался вопросом Беспалов.
Эксперт призвал «очистить» документ от спорных пунктов и описать правоприменительную практику, позволяющую водителям понимать, за что наступает ответственность.

При этом часть препаратов Минздрав вынес в отдельный список: при их приеме управлять автомобилем не запрещается, но необходима «особая осторожность».

Лекарства за рулем: будут ли лишать прав?

Утверждения о том, что российских водителей будут лишать прав и штрафовать за управление авто после приема ряда популярных лекарств, распространились по соцсетям. Многие СМИ вышли с опровержением Минздрава: опубликованный список лекарств не является проектом нормативного акта.

Действующие ПДД запрещают управление транспортом под воздействием веществ, ухудшающих реакцию, но конкретные лекарства в нем не указаны. Конституционный суд РФ ранее предписал внести поправки в КоАП с целью устранения правовой неопределенности по данному вопросу.

Законопроект о внесении поправок в КоАП будет рассматриваться в Госдуме на следующей неделе. Планируется, что в кодексе появится норма о лишении прав за управление транспорта под воздействием конкретного списка запрещенных лекарств.

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#водители
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Астроном Богачев раскрыл периодичность вспышек на Солнце
Астроном Богачев заявил о периодичности солнечной активности
15 мая 2024, 23:02

Фото: iStock/rasslava

Завлабораторией солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН Сергей Богачев заявил, что вспышки на Солнце имеют свою периодичность, которая составляет 11 лет.
«Солнце имеет периодичность активности. Каждые 11 лет плюс-минус год оно входит в очень активное состояние. Предыдущий пик активности был в 2012–2014 годах. Можно было заранее предугадать, что следующий пик активности солнца будет в 2023–2025 годах», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Богачев.

Он добавил, что сейчас Солнце находится на самой высокой точке роста за последние годы, однако науке неизвестно, конечная ли эта точка или лишь промежуточная.

До этого, 10 мая, Землю накрыла мощная магнитная буря, вызванная вспышками на Солнце.

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#солнце
#космос
#наука
#астрономия
#ученые
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Автоэксперт Сажин объяснил, чем «Терафлю» и «Супрастин» могут помешать водителю
Автоэксперт Сажин заявил о побочных эффектах привычных препаратов для водителей
15 мая 2024, 22:21

Фото: iStock/Doucefleur

Автоэксперт Владимир Сажин прокомментировал новость о том, что всем привычные жаропонижающие, обезболивающие и иные препараты, которые отпускаются без рецепта, действительно могут быть вредны для водителей, поскольку после них может клонить в сон.
«Эти средства подтормаживают, вводят в сонливое состояние. Всегда нужно смотреть на действующее вещество», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

А автоюрист Лев Воропаев пояснил, что все запрещённые наркотические и лекарственные вещества и различные их формы утверждены в постановлении правительства РФ № 681. При обнаружении их в крови водителя могут лишить прав или оштрафовать на 30 тыс. рублей.

«Что касается списка препаратов, скорее всего, некоторые из них содержат в составе запрещённые вещества, которые оговорены в постановлении правительства РФ № 681. Так, корвалол содержит фенобарбитал, который выводится из организма не менее 3-4 дней. Медосвидетельствование покажет в крови содержание вещества, что является нарушением», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Воропаев.

Ранее в Минздраве сообщили, что распространившийся в социальны сетях перечень препаратов, после которых якобы запрещено управлять автомобилем, носит информационный характер и не устанавливает какого-либо запрета или санкций за его нарушение.

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#минздрав
#рф
#водители
#лекарства
#автомобиль
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Перечислены самые опасные для детей игрушки
Психолог Дербенева назвала опасными игрушки с громким звуком
15 мая 2024, 21:50

Фото: iStock/yavdat

Детский психолог Наталия Дербенева заявила об опасности игрушек с очень громким звуком и сильным светом.
Она пояснила, что такие игрушки могут напугать ребёнка, что может пагубно сказаться на физическом и даже психическом его здоровье.

«Сейчас много интерактивных игрушек. И говорящие животные, и светящееся фантастическое оружие, и очень громкие космические корабли. С ними следует быть аккуратными, ведь слишком сильный звук и свет возбуждают нервную систему. Поэтому, если вы замечаете, что после игры с чем-то подобным ребёнок вдруг начинает проявлять агрессию, возможно, все дело в игрушке», — отметила в беседе с Газета.ру Дербенева.

Кроме этого, по её словам, вредными могут оказаться страшные игрушки, а также те, что не подходят по возрасту ребёнку.

Ранее клинический психолог Московского областного клинического наркологического диспансера Юлия Жеравова заявила, что чем позже подросток попробует алкоголь, тем лучше.

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#психолог
#игрушки
#здоровье
#игры
#ребёнок
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Торговая сеть «Магнит» назначила нового гендиректора
Экс-топ-менеджер «Русагро» Случевский возглавил сеть «Магнит»
15 мая 2024, 21:45

Фото: iStock/blinow61

Сеть магазинов «Магнит» объявила о назначении на пост гендиректора бывшего топ-менеджера «Русагро» Евгения Случевского.
Отмечается, что он будет назначен на пост гендиректора компании 17 мая. Ранее он занимал должность директора по сельскохозяйственному и промышленному комплексу.

Он будет находится на этом посту в течение трёх лет. При этом полномочия нынешнего гендиректора Анны Мелешиной будут досрочно прекращены 16 мая. Такое решение принял совет директоров.

До прихода в сеть «Магнит» Случевский работал в мясном бизнес-направлении группы компаний «Русагро» и в McKinsey&Company.

Подчеркнём, что «Магнит» является крупнейшей торговой сетью в России. По оценке на 30 сентября прошлого года компания насчитывала 28 707 торговых точек по всей России и в Узбекистане.

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#магазин
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#пост
#компании
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Аэропорт Волгограда закрывали для вылета и приема самолетов
15 мая 2024, 20:47

Фото: iStock/Sitikka

В Волгограде в среду закрывали международный аэропорт для вылета и приема самолетов. Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/online/news/5808977/
Об этом рассказало РИА Новости. Приблизительно с 19:00 аэропорт не принимал самолеты на посадку и не выпускал их. Как сообщили в воздушной гавани, задерживались рейсы в Москву, Петербург, а также вылет в Стамбул. Уже через час все ограничения полетов в аэропорту Волгограда удалось снять.

По предварительным данным, в небе над регионом ввели план «ковер». Его объявляют, если в воздушном пространстве замечены нежелательные летающие объекты.

Утром в среду ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов ввели в аэропортах Казани и Нижнекамска.

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#волгоградская область
#россия
#аэропорт
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Президент подписал закон о запрете иноагентам избираться на выборах
15 мая 2024, 19:52

Фото: сайт Кремля

Лидер России Владимир Путин подписал закон о запрете иноагентам участвовать в выборах всех уровней.
Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации. Кроме этого, иностранным агентам нельзя выступать наблюдателями и доверенными лицами кандидатов.

Речь идет о выборах в федеральные и региональные органы госвласти, в органы публичной власти, а также местного самоуправления.

По новым нормам, кандидат, зарегистрированный для участия в выборах, не может быть включен в реестр иностранных агентов.

Кроме этого, закрепляется норма о том, что из-за ошибок и опечаток в документах кандидату могут отказать в допуске к выборам.

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#закон
#иностранный агент
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С 15 по 17 мая в «Сколково» проходит форум-выставка «ГОСЗАКАЗ»
15 мая 2024, 19:33

Фото: Пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области

С 15 по 17 мая в Москве в Инновационном центре «Сколково» проходит крупнейшее публичное ежегодное событие в сфере закупок – Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ», об этом сообщили в пресс-службе комитета по конкурентной политике Московской области.
На форуме представили и стенд Московской области, на котором специалисты рассказали о том, как цифровые решения, которые на постоянной основе внедряют в регионе, помогают упростить выполнение задач, а также повысить трудопроизводительность.

Министр правительства Подмосковья по конкурентной политике Елена Волкова рассказала о том, что в Московской области создана единая экосистема, которая позволяет мониторить и контролировать любой цикл закупки от её планирования до исполнения контракта и представляет собой интеграцию таких систем, как региональный бюджет, система управления ГАСУ, сама система закупок, Портал исполнения контрактов. Аналогичная интеграция с ведомственными и федеральными системами обеспечена и по земельно-имущественным торгам.

Волкова также отметила, что цифровые решения помогают сократить трудозатраты и достичь необходимых результатов.

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