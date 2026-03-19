Россиянам назвали фразу, которая защитит от мошенников в Стамбуле

19 марта 2026, 05:26

РИА Новости: Вежливость в Стамбуле может завести россиян в ловушку мошенников

Турецкий эксперт по вопросам безопасности Мустафа Бёгюрджю дал российским туристам советы, которые помогут не стать жертвой мошенников в Стамбуле и на курортах. Его слова передает РИА Новости.





Самое важное правило – громко и чётко отказываться от навязываемых услуг, не проявляя вежливости, пояснил Бёгюрджю. Если злоумышленники требуют деньги за якобы бесплатный подарок, нужно сразу перейти в людное место, желательно под камеры. Следует громко заявить на английском или даже русском: «Я сказал нет, оставьте меня в покое, это мошенничество». Вежливость в такой ситуации лишь сыграет на руку аферистам.





Криминалист призвал россиян не открывать дверь незнакомцам

«Главным доказательством будет ваша фраза «Я не требовал данную услугу, мне ее навязали и затем заставили заплатить», сказанная в видео во время инцидента», — добавил Бёгюрджю.