Россиянам назвали фразу, которая защитит от мошенников в Стамбуле
РИА Новости: Вежливость в Стамбуле может завести россиян в ловушку мошенников
Турецкий эксперт по вопросам безопасности Мустафа Бёгюрджю дал российским туристам советы, которые помогут не стать жертвой мошенников в Стамбуле и на курортах. Его слова передает РИА Новости.
Самое важное правило – громко и чётко отказываться от навязываемых услуг, не проявляя вежливости, пояснил Бёгюрджю. Если злоумышленники требуют деньги за якобы бесплатный подарок, нужно сразу перейти в людное место, желательно под камеры. Следует громко заявить на английском или даже русском: «Я сказал нет, оставьте меня в покое, это мошенничество». Вежливость в такой ситуации лишь сыграет на руку аферистам.
Криминалист призвал россиян не открывать дверь незнакомцам
При угрозах или физическом насилии необходимо немедленно звонить в экстренные службы по номеру 112, а после инцидента обратиться в полицию или в туристическую полицию по телефону 153. Эксперт также рекомендует не демонстрировать кошелёк и банковские карты.
В качестве подтверждения мошенничества стоит снять видео с чёткой фразой о том, что услуга была навязана, зафиксировать примерное место на карте и по возможности найти свидетелей. При необходимости можно попросить помощи у сотрудников отеля, гида или переводчика.
«Главным доказательством будет ваша фраза «Я не требовал данную услугу, мне ее навязали и затем заставили заплатить», сказанная в видео во время инцидента», — добавил Бёгюрджю.