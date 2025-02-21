В Госдуме предупредили о возможных рисках при обмене старых долларовых купюр

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Российские власти и Центробанк оказывать влияние на финансово-кредитные организации и решать за них, принимать ли им старые долларовые купюры или нет. Все возможные риски в этом случае несут владельцы этой валюты.
Об этом перед наступлением туристического сезона рассказал в беседе с РИА Новости глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он напомнил, что проблемы с обменом американских долларов, выпущенных до 2013 года, начались осенью прошлого года. Из-за этого, в частности, российские туристы нередко сталкивались с трудностями за рубежом. Например, ОАЭ и Турции, а в ряде стран Юго-Восточной Азии старые купюры обменивают только с большим дисконтом.
Депутат предположил, что, скорее всего, указанные ограничения исходят от государственных финансовых структур США, поскольку они в качестве эмитента долларов «определяют правила игры».
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«Мы в данном случае не можем командовать банками, принимать или нет старые доллары. Так что это не проблема Центрального банка, это проблема тех, кто приобрел эту валюту иностранную и вдруг теперь понял, что от нее избавиться не так просто», — заявил Аксаков.
Депутат предположил, что, скорее всего, указанные ограничения исходят от государственных финансовых структур США, поскольку они в качестве эмитента долларов «определяют правила игры».
«Это не наша валюта, и мы правила обращения этой валюты не определяем. А принимать или не принимать — это дело банков. Они могут вообще отказаться от лицензии на работу с валютой», — заключил парламентарий.
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Александр Бойцов