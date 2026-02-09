Эксперты ответили, ждать ли изменений на ипотечном рынке в начале года
Эксперты не ждут заметных перемен на ипотечном рынке в начале 2026 года. Значимого снижения ключевой ставки и ощутимого улучшения условий по жилищным кредитам в ближайшие месяцы, по их оценкам, не будет.
Об этом «Татар-информу» рассказали опрошенные участники рынка. В январе прошлого года ключевая ставка Банка России составляла 21%, однако затем регулятор снижал ее пять раз. К декабрю показатель опустился до 16%.
К концу года уменьшились и медианные ипотечные ставки. На покупку квартир они достигли 21,2% годовых, на дома — 20,8%. Это следует из данных Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). Для сравнения, в 2024-м ставки поднимались до 29% по квартирам и до 30% по домам, а в 2019 году средний уровень составлял около 9%.
«До марта не стоит ожидать заметных улучшений условий или снижения ключевой ставки», — сказала руководитель агентства «Счастливый дом», член Гильдии риелторов РТ Анастасия Гизатова.
Схожей позиции придерживается и руководитель ипотечного отдела компании «Флэт» Екатерина Булатова. Она считает, что в первом квартале резкого удешевления кредитов ожидать не приходится, поскольку регулятор будет действовать максимально осторожно.
«Согласно прогнозам ЦБ и крупных аналитиков (SberCIB, Frank RG), в 2026 году ожидается плавное снижение ключевой ставки до уровня 13-15%. Рыночная ипотека начнет возвращаться в зону доступности», — добавила она.
Объем ипотечных выдач, вероятно, сможет вырасти до уровней 2024 года, резюмировала эксперт.