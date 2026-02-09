Эксперты ответили, ждать ли изменений на ипотечном рынке в начале года

09 февраля 2026, 18:01

Экперты не ждут существенных изменений на ипотечном рынке в начале года

Фото: istockphoto/Nikita Burdenkov

Эксперты не ждут заметных перемен на ипотечном рынке в начале 2026 года. Значимого снижения ключевой ставки и ощутимого улучшения условий по жилищным кредитам в ближайшие месяцы, по их оценкам, не будет.





Об этом «Татар-информу» рассказали опрошенные участники рынка. В январе прошлого года ключевая ставка Банка России составляла 21%, однако затем регулятор снижал ее пять раз. К декабрю показатель опустился до 16%.



К концу года уменьшились и медианные ипотечные ставки. На покупку квартир они достигли 21,2% годовых, на дома — 20,8%. Это следует из данных Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). Для сравнения, в 2024-м ставки поднимались до 29% по квартирам и до 30% по домам, а в 2019 году средний уровень составлял около 9%.





«До марта не стоит ожидать заметных улучшений условий или снижения ключевой ставки», — сказала руководитель агентства «Счастливый дом», член Гильдии риелторов РТ Анастасия Гизатова.

«Согласно прогнозам ЦБ и крупных аналитиков (SberCIB, Frank RG), в 2026 году ожидается плавное снижение ключевой ставки до уровня 13-15%. Рыночная ипотека начнет возвращаться в зону доступности», — добавила она.