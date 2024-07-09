Госдума разрешила людям с низким доходом открывать социальные вклады до 50 тысяч

Фото: iStock/Oleg Elkov
Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, позволяющий людям с низким доходом открывать социальные банковские вклады в пределах 50 тысяч рублей.
Процентная ставка по такому вкладу будет зависеть от конкретного банка и рассчитываться как максимальная по вкладам физлиц сроком до года. Человек сможет в любое время пополнить сумму до максимальной, частично снять деньги или расторгнуть догов.
Проценты будут начислять каждый месяц и на отдельный счет. На сумму до 50 тысяч – по ставке не менее 50% от ключевой ставки ЦБ, свыше 50 тысяч – по ставке из договора.
Гражданину будет разрешено оформить не более одного социального вклада, а банка запрещено брать деньги за открытие и обслуживание счета, за предоставление и использование карты, а также за операции по счету в пределах 20 тысяч в месяц.
Закон должен вступить в силу с 1 июля 2025 года. Сначала он коснется только системно значимых кредитных организаций, а с 2027 года – и других банков.
Ранее депутаты Государственной думы РФ в ходе пленарного заседания приняли во втором и третьем чтении закон, который подразумевает распространение отсрочки от призыва на военную службу на служащих, в том числе в органах прокуратуры и Следственного комитета РФ. На данный момент может быть отсрочен призыв на действительную службу в армии тем, кто служит в органах МВД, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения (ФСИН), а также является сотрудником Российской таможенной службы.
Читайте также:
Госдума расширит перечень нарушений, за которые предусмотрена депортация
Стало известно, где в России больше всего подорожала аренда «однушек»
Глава Минпромторга: России нужен свой дальнемагистральный самолет на базе «Ил»
Проценты будут начислять каждый месяц и на отдельный счет. На сумму до 50 тысяч – по ставке не менее 50% от ключевой ставки ЦБ, свыше 50 тысяч – по ставке из договора.
Гражданину будет разрешено оформить не более одного социального вклада, а банка запрещено брать деньги за открытие и обслуживание счета, за предоставление и использование карты, а также за операции по счету в пределах 20 тысяч в месяц.
Закон должен вступить в силу с 1 июля 2025 года. Сначала он коснется только системно значимых кредитных организаций, а с 2027 года – и других банков.
Ранее депутаты Государственной думы РФ в ходе пленарного заседания приняли во втором и третьем чтении закон, который подразумевает распространение отсрочки от призыва на военную службу на служащих, в том числе в органах прокуратуры и Следственного комитета РФ. На данный момент может быть отсрочен призыв на действительную службу в армии тем, кто служит в органах МВД, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения (ФСИН), а также является сотрудником Российской таможенной службы.
Читайте также:
Госдума расширит перечень нарушений, за которые предусмотрена депортация
Стало известно, где в России больше всего подорожала аренда «однушек»
Глава Минпромторга: России нужен свой дальнемагистральный самолет на базе «Ил»
Данил Пономарев