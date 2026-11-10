В Госдуме призвали маркировать товары с истекающим сроком годности

10 ноября 2026, 14:53

Депутат Панеш указал на важность маркировки товаров с истекающим сроком годности

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Депутат Госдумы от ЛДПР, первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш рассказал Life.ru, почему товары с истекающим сроком годности также необходимо маркировать. По его словам, сегодня в магазинах сложилась неоднозначная ситуация: продажа товара с истёкшим сроком годности запрещена, и это правильно, однако никто не запрещает продажу товара, до истечения срока годности которого осталось несколько дней, по акции или с небольшой скидкой.





Парламентарий отметил, что покупатель полагает, будто ему повезло, а дома обнаруживает, что варенье испортилось, косметика непригодна к использованию, а обувь из старых коллекций теряет эксплуатационные свойства уже через месяц носки. Это не честная торговля, а эксплуатация невнимательности потребителя и продажи бракованного товара, считает депутат.



По действующему законодательству продажа товаров с истёкшим сроком годности запрещена, а продавец обязан предоставить потребителю информацию о товаре, включая срок годности. При этом требования к форме доведения этой информации до покупателя на ценнике не конкретизированы. На практике срок годности размещён на упаковке мелким шрифтом, зачастую в труднодоступном месте, а на ценнике указываются только цена и наименование товара, в результате чего потребитель узнаёт важные сведения только после покупки.



С 1 октября 2026 года предполагается вступление в силу положений закона о платформенной экономике, согласно которым маркетплейсы будут обязаны указывать сроки годности в карточке товара, однако эти требования касаются онлайн-торговли, тогда как в офлайн-магазинах ситуация остаётся неизменной.





«Я предлагаю обязать все торговые точки, включая офлайн-магазины, онлайн-площадки и маркетплейсы, выделять товары, до истечения срока годности которых осталось менее определённого количества дней, в отдельную категорию. На ценнике либо в карточке товара должна быть размещена чёткая и заметная маркировка: "Товар с истекающим сроком годности" либо "Уценённый товар". Потребитель должен обладать всей необходимой информацией до совершения покупки», — заявил Панеш.

«Покупатель не должен играть в лотерею. Если срок годности заканчивается завтра — скажите об этом честно. Если обувь лежала на складе десять лет — предупредите. Человек имеет право самостоятельно решать, готов ли он приобретать такой товар. Сокрытие этой информации равнозначно введению потребителя в заблуждение», — резюмировал парламентарий.