В Госдуме призвали маркировать товары с истекающим сроком годности
Депутат Госдумы от ЛДПР, первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш рассказал Life.ru, почему товары с истекающим сроком годности также необходимо маркировать. По его словам, сегодня в магазинах сложилась неоднозначная ситуация: продажа товара с истёкшим сроком годности запрещена, и это правильно, однако никто не запрещает продажу товара, до истечения срока годности которого осталось несколько дней, по акции или с небольшой скидкой.
Парламентарий отметил, что покупатель полагает, будто ему повезло, а дома обнаруживает, что варенье испортилось, косметика непригодна к использованию, а обувь из старых коллекций теряет эксплуатационные свойства уже через месяц носки. Это не честная торговля, а эксплуатация невнимательности потребителя и продажи бракованного товара, считает депутат.
По действующему законодательству продажа товаров с истёкшим сроком годности запрещена, а продавец обязан предоставить потребителю информацию о товаре, включая срок годности. При этом требования к форме доведения этой информации до покупателя на ценнике не конкретизированы. На практике срок годности размещён на упаковке мелким шрифтом, зачастую в труднодоступном месте, а на ценнике указываются только цена и наименование товара, в результате чего потребитель узнаёт важные сведения только после покупки.
С 1 октября 2026 года предполагается вступление в силу положений закона о платформенной экономике, согласно которым маркетплейсы будут обязаны указывать сроки годности в карточке товара, однако эти требования касаются онлайн-торговли, тогда как в офлайн-магазинах ситуация остаётся неизменной.
«Я предлагаю обязать все торговые точки, включая офлайн-магазины, онлайн-площадки и маркетплейсы, выделять товары, до истечения срока годности которых осталось менее определённого количества дней, в отдельную категорию. На ценнике либо в карточке товара должна быть размещена чёткая и заметная маркировка: "Товар с истекающим сроком годности" либо "Уценённый товар". Потребитель должен обладать всей необходимой информацией до совершения покупки», — заявил Панеш.
Кроме того, по мнению депутата, нужно распространить данное требование на непродовольственные товары. Обувь, сумки, одежда из старых коллекций при длительном хранении утрачивают свои потребительские свойства, и если товар произведён несколько лет назад, эта информация должна быть доведена до потребителя. В настоящее время покупатель узнаёт, например, что кроссовки выпущены в 2013 году, только после того, как подошва отклеится через неделю носки.
Также надо установить административную ответственность для продавцов за нарушение указанных требований, продолжил собеседник Life.ru. Реализация товара с истекающим сроком годности либо товара многолетней давности без соответствующего предупреждения должна являться основанием для наложения штрафа, сопоставимого с санкциями за грубые нарушения правил продажи товаров.
«Покупатель не должен играть в лотерею. Если срок годности заканчивается завтра — скажите об этом честно. Если обувь лежала на складе десять лет — предупредите. Человек имеет право самостоятельно решать, готов ли он приобретать такой товар. Сокрытие этой информации равнозначно введению потребителя в заблуждение», — резюмировал парламентарий.