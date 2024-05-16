В Госдуме призвали отклонить проект об отсрочке для многодетных отцов

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Думский комитет по обороне рекомендовал отклонить проект об отсрочке от мобилизации отцам трех детей.
Соответствующее решение размещено в думской электронной базе.
Проект закона был внесен в Государственную Думу в сентябре 2022 года. В пояснительной записке говорится, что инициативой предлагается внести изменения в действующий закон, в частности освободить от частичной мобилизации многодетные семьи. Речь идет о тех, где три и более ребенка.
Также рекомендовалось поднять возраст детей до 18 лет, а для обучающихся по очной форме — до 23 лет.
Законопроект нуждается в доработке, заключили в комитете.
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Проект закона был внесен в Государственную Думу в сентябре 2022 года. В пояснительной записке говорится, что инициативой предлагается внести изменения в действующий закон, в частности освободить от частичной мобилизации многодетные семьи. Речь идет о тех, где три и более ребенка.
Также рекомендовалось поднять возраст детей до 18 лет, а для обучающихся по очной форме — до 23 лет.
Законопроект нуждается в доработке, заключили в комитете.
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Алёна Самарева