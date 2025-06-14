В Госдуме призвали отменить бесплатное образование для детей мигрантов

14 июня 2025, 08:08

Депутат Нилов: необходимо отменить бесплатное обучение для детей мигрантов

Фото: iStock/Zhang Shu

В школах России должно быть отменено бесплатное обучение для детей мигрантов, а количество попыток сдачи теста по русскому языку ограничено. С таким предложением выступил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с ТАСС.





Парламентарий задался вопросом, почему россияне из своих налогов должны обеспечивать бесплатное обучение иностранным гражданам. Вместо этого оплачивать образование должны семья, посольство, различные фонды, власти государства, откуда прибыли иностранцы, или их работодатель.



В случае введения платы за обучение, продолжил Нилов, полученные средства можно было бы направлять на премии учителям и создание необходимой инфраструктуры.



Также депутат предложил сократить число попыток сдачи теста на русский язык. Он подчеркнул, что сегодня власти некоторых регионов ищут средства из своих бюджетов на подготовительные курсы для детей иностранцев, что недопустимо.



В качестве альтернативы Нилов предложил открывать русскоязычные школы в местностях, откуда чаще всего приезжают мигранты. Это позволит детям в комфортной среде выучить язык и приехать в Россию уже подготовленными.





«Если не могут поступить – не нужно мучиться, пусть дома ожидают возвращения родителей на родину», – резюмировал парламентарий.