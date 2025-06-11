Россия отреагирует на ноту Узбекистана по вопросу отношения к мигрантам
Россия внимательно рассмотрит информацию, содержащуюся в ноте Узбекистана, касающейся якобы ненадлежащего обращения с выходцами из республики в РФ. Об этом ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что соответствующее обращение узбекистанских партнеров уже доводится до компетентных инстанций.
Накануне пресс-секретарь МИД Узбекистана Ахрор Бурханов сообщил, что дипведомство страны направило ноту с просьбой о разъяснениях, выразив обеспокоенность. Захарова подчеркнула, что в связи с получением ноты посольства Узбекистана, Россия внимательно изучает представленную информацию.
По словам Захаровой, у России и Узбекистана имеются прямые каналы общения по линии правоохранительных и иных служб. Она также подчеркнула прочные отношения союзничества и всеобъемлющего стратегического партнерства между странами. Россия передаст полученную информацию узбекской стороне.
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