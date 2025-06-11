Россия отреагирует на ноту Узбекистана по вопросу отношения к мигрантам

11 июня 2025, 14:56

Захарова: Россия изучит обеспокоенность Узбекистана положением его граждан

Мария Захарова (Фото: www.kremlin.ru)

Россия внимательно рассмотрит информацию, содержащуюся в ноте Узбекистана, касающейся якобы ненадлежащего обращения с выходцами из республики в РФ. Об этом ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что соответствующее обращение узбекистанских партнеров уже доводится до компетентных инстанций.