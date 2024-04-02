Путин дал МВД установки по миграционной политике после теракта в «Крокусе»

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин поручил МВД обновить подходы к миграционной политике. Об этом он сообщил в ходе заседания коллегии МВД.
Глава государства указал на необходимость сохранения межнационального мира, однако отметил, что безопасность общества и государства должны быть обеспечены.
Президент назвал нелегальную миграцию идеальной средой для совершения преступлений, поэтому такое явление нужно пресекать.
Владимир Путин добавил, что обстоятельства преступления в подмосковном «Крокус Сити Холле» продолжают выясняться, устанавливаются организаторы теракта.
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Анастасия Хохлова