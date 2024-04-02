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Путин дал МВД установки по миграционной политике после теракта в «Крокусе»

02 апреля 2024, 15:48
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поручил МВД обновить подходы к миграционной политике. Об этом он сообщил в ходе заседания коллегии МВД.
Глава государства указал на необходимость сохранения межнационального мира, однако отметил, что безопасность общества и государства должны быть обеспечены.

Президент назвал нелегальную миграцию идеальной средой для совершения преступлений, поэтому такое явление нужно пресекать.


Владимир Путин добавил, что обстоятельства преступления в подмосковном «Крокус Сити Холле» продолжают выясняться, устанавливаются организаторы теракта.

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На Украине уволили предлагавшую взорвать Крымский мост замглавы МИД Джапарову
02 апреля 2024, 16:25

Фото: istockphoto/Ruslan Lytvyn

Кабинет министров Украины уволил со своего поста первого заместителя министра иностранных дел Эмину Джапарову. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.
В феврале нынешнего года Джапарова заявила о своём желании уничтожить Крымский мост, а также переименовать города полуострова в их крымско-татарские названия. В частности, она предлагала документально зафиксировать названия Акмесджит вместо Симферополя, Кефе вместо Феодосии, Эски-Кырым вместо Старого Крыма.

В своём телеграм-канале Мельничук не сообщил о причинах увольнения замминистра, ограничившись констатацией кадровых изменений. Джапарова также считала невозможным окончание конфликта на Украине без участия Китая с учётом его статуса постоянного члена Совета безопасности ООН и статус крупнейшей экономической державы.

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#мид
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Шойгу раскрыл нового командующего Черноморским флотом
Новым главкомом ВМФ России назначили Александра Моисеева
02 апреля 2024, 15:59

Фото: сайт Кремля

Новым главкомом ВМФ России назначен Александр Моисеев. Об этом глава Минобороны РФ сообщил на совещании.
Также он сообщил, что командующим Северным флотом назначен вице-адмирал Константин Кабанцов, командующим Черноморским флотом вице-адмирал Сергей Пинчук. Шойгу подчеркнул, что назначенные на руководящие посты офицеры берут на свои плечи огромную ответственность. Он также выразил надежду на то, что с поставленными задачами военачальники безукоризненно справятся.

Прежде сообщалось, что глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу вручил медаль «Золотая звезда» командующему группировкой войск «Центр». Он выразил военнослужащему слова благодарности и пожелал успехов в дальнейшем прохождении военной службы.

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Путин: недоброжелатели России пытались доразвалить её после распада СССР
02 апреля 2024, 15:46

Фото: сайт Кремля

Со времён распада СССР недоброжелатели РФ хотели её развалить и подчинить своим интересам. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин в рамках расширенного заседания коллегии МВД.
«Россия находится, как известно, в сложном периоде своей истории, это всем понятно, всем ясно. После развала СССР наши геополитические недоброжелатели, безусловно, поставили перед собой цель доразвалить то, что еще осталось. Развалить ее ядро, собственно Россию, Российскую Федерацию», — заявил глава государства.

Он отметил, что недоброжелатели также хотели подчинить своим интересам всё то, что должно было остаться после развала СССР.

На этом же мероприятии Путин пообещал, что РФ выявит всех заказчиков теракта в «Крокус сити холле». Президент также считает, что заказчики теракта в Подмосковье пытались таким образом расколоть Россию и спровоцировать рознь. При этом Путин подчеркнул, что в России нельзя допустить рост ксенофобии и исламофобии.

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Французский политик призвал прекратить помогать Украине
Филиппо: финансовая помощь Украине разоряет Францию, ее нужно прекратить
02 апреля 2024, 15:16

Фото: iStock/AlxeyPnferov

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что финансовая помощь Украине со стороны Евросоюза разоряет Францию и должна быть прекращена.
В своем посте в социальной сети X он отметил, что Евросоюз только что выделил Украине новый месячный транш в размере 1,5 миллиарда евро, из которых Франция внесла 300 миллионов.

Филиппо призвал к отставке президента Франции Эммануэля Макрона, выходу из ЕС и прекращению помощи Украине, которая, по его мнению, только усугубляет конфликт и наносит ущерб французской экономике.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о переводе первого транша макрофинансовой помощи Украине в размере 4,5 млрд евро за январь, февраль и март 2024 года.

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Путин перечислил приоритеты в работе МВД
Путин: Приоритеты МВД — общественный порядок, борьба с экстремизмом, миграция
02 апреля 2024, 14:05

Фото: сайт Кремля

Президент РФ перечислил приоритеты, которым следует в своей работе придерживаться сотрудникам министерства внутренних дел РФ. Это прежде всего обеспечение общественного порядка, борьба с экстремистскими проявлениями и пресечение незаконной миграции.
Об этом российский лидер заявил во время своего выступления на расширенном заседании коллегии МВД России. Он отметил, что в настоящее время внутренние и внешние угрозы часто переплетаются и все они несут опасность России, направлены на ослабление страны. Нелегальную миграцию российский президент назвал питательной средой для преступности.

Особо глава государства отметил работу сотрудников МВД в Донбассе и Новороссии, где помимо раскрытия бытовых преступлений приходится противостоять украинским диверсионно-разведывательным группам. Одной из важнейших задач МВД в новых регионах Путин назвал защиту местных жителей от криминальных угроз и обеспечение нормальной работы власти.

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Экс-советника Зеленского подозревают в краже 2,5 миллионов долларов
Бывшего советника офиса главы Украины подозревают в хищении 2,5 миллиона долларов
02 апреля 2024, 13:57

Фото: Istock/Atstock Productions

Преступная группа во главе с экс-советником офиса президента Украины Владимира Зеленского задержана по подозрению в хищении 2,5 миллиона долларов. Об этом заявила специализированная антикоррупционная прокуратура страны в своём Telegram-канале.
Уточняется, что преступная группа завладела 2,5 миллионами долларов во время приобретения трансформаторов. Для этого заранее был выбран специальный поставщик.

Имя экс-советника офиса Зеленского не разглашается. При этом депутат парламента Украины Алексей Гончаренко сообщил в своем Telegram-канале, что речь идет об Артеме Шило.

В результате задержаны лидер, соорганизатор и два участника мошеннической группировки. Возбуждено уголовное дело по статье «присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением».

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Лукашенко рассказал о готовности Белоруссии к войне
Лукашенко: Белоруссия готовится к войне, но воевать не намерена
02 апреля 2024, 13:24

Фото: сайт Кремля

Белоруссия готовится к возможной войне, однако не стремится к вооруженному конфликту с кем-либо.
Об этом заявил 2 апреля президент Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродно, передает БелТА.

По его словам, Белоруссия стремится к мирному будущему и нацелена исключительно на развитие и сотрудничество.

«Никто не должен думать, что мы стремимся к военным действиям. Мы готовимся к войне, и я говорю это откровенно. „Хочешь мира — готовься к войне“ — это не моя фраза. Это очень мудрое высказывание», — отметил президент Белоруссии.
По его словам, в стране проводится соответствующая подготовка, однако Белоруссия не намерена совершать какие-либо агрессивные действия против других стран.

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#путин
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В Кремле заявили о продолжающемся терроре Киева после атаки в Нижнекамске
02 апреля 2024, 13:20

Фото: сайт Кремля

​​​​​Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал атаку беспилотника на НПЗ в Нижнекамске. Он заявил, что российские военнослужащие работают, чтобы эту угрозу исключить.
Минувшим утром ВСУ нанесли удар по предприятиям в Татарстане.

В результате происшествия пострадали 12 человек. По информации главы региона, разрушений на предприятии нет, оно продолжает функционировать.

Дмитрий Песков также прокомментировал информацию о выявлении сотрудниками ФСБ автомобиля, который перевозил взрывчатое вещество. Спикер Кремля назвал инцидент тревожным сигналом, который также говорит о террористических методах киевского режима.

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#удар
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«Справедливо, если богатые будут платить»: Депутат Миронов о налоге на роскошь
Фракция «Справедливая Россия — За правду» предлагает ввести налог на роскошь
02 апреля 2024, 13:06

Фото: Istock/Oleg Elkov

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил о внесении в нижнюю палату парламента законопроекта о налоге на роскошь.
Поправки в закон коснутся недвижимости, цена которой превышает 100 миллионов рублей, недостроев ценой свыше 300 миллионов рублей, машин ценой более 10 миллионов рублей. Также налог на роскошь должен затрагивать водные или воздушные суда, стоимость которых превышает 30 миллионов рублей.

«С них (правообладателей — ред.) нужно брать налог на роскошь. У нас почти треть населения получает даже меньше 40 тыс. рублей в месяц. В этой связи будет справедливо, если богатые будут платить этот самый налог на роскошь», — сказал Миронов.

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