Масштабная кампания по вакцинации от гриппа охватила 4,7 млн жителей Подмосковья

08 декабря 2025, 11:29

оригинал Фото: пресс-службе Минздрава МО

В Московской области завершилась масштабная кампания вакцинации против гриппа. Прививку сделали более 4,7 млн жителей региона, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Прививочная кампания проводится в Подмосковье каждый год осенью. Это самый надёжный способ защититься от вируса.

«Традиционно стремимся сделать вакцинацию доступнее, чтобы прививку можно было сделать не только в медучреждении, но и по пути на работу или другим делам. Всего в этом году прививку сделали более 4,7 млн человек, в том числе около 1,2 млн детей. Однако если вы по пока не успели защититься от гриппа, пройти вакцинацию можно в поликлинике до конца декабря», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.