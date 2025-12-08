Масштабная кампания по вакцинации от гриппа охватила 4,7 млн жителей Подмосковья
В Московской области завершилась масштабная кампания вакцинации против гриппа. Прививку сделали более 4,7 млн жителей региона, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Прививочная кампания проводится в Подмосковье каждый год осенью. Это самый надёжный способ защититься от вируса.
«Традиционно стремимся сделать вакцинацию доступнее, чтобы прививку можно было сделать не только в медучреждении, но и по пути на работу или другим делам. Всего в этом году прививку сделали более 4,7 млн человек, в том числе около 1,2 млн детей. Однако если вы по пока не успели защититься от гриппа, пройти вакцинацию можно в поликлинике до конца декабря», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Вакцинация проводится бесплатно, по полису ОМС. Записаться на приём к специалисту можно на портале госуслуг, по телефону 122 или через чат-бот в Telegram.