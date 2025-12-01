В Кузбассе почти две тысячи школьников перевели на дистант из-за ОРВИ
В Кемеровской области на дистанционное обучение перевели порядка двух тысяч школьников из-за ОРВИ. Об этом рассказали в региональном министерстве образования.
В ведомстве уточнили, что всего на дистанционное обучение перевели 58 классов из 34 школ.
«58 классов в 34 школах переведены на дистанционное обучение: в городских округах Кемеровском, Новокузнецком, Прокопьевском, Тайгинском, в муниципальных округах Гурьевском, Ижморском, Ленинск-Кузнецком, Тисульском, Яшкинском», — приводит «Сiбдепо» данные министерства.
Кроме того, полностью приостановили работу три детских сада, ещё 19 дошкольных учреждений закрыли часть групп.
Ранее сообщалось, что с 1 по 14 декабря школы в 11 муниципалитетах Тюменской области закроют на карантин из-за резкого увеличения случаев ОРВИ.