В Госдуме призвали разобраться тарифами в такси

Фото: istockphoto/Georgiy Datsenko
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев обратился в «Яндекс Такси» с призывом отменить комиссию за тариф «детский». По его словам, сервису следует установить ее на нулевом показателе.
Как отмечают «Известия», сейчас агрегатор снимает 22% с водителей за перевозку детей, а для пассажиров такие поездки часто обходятся на 50% дороже.
В то же время в России все чаще женщины откладывают момент материнства, что влечет за собой рост числа обращений с жалобами на бесплодие. Как заявила психоаналитик Ирина Смолярчук, отложенное материниство — это осознанная позиция, так как такие женщины готовы рожать здоровых детей, но проблема в том, что поздно.
В беседе с Общественной Службой Новостей эксперт пояснила, что сейчас в России женщины разделились на три категории. Первая является самой многочисленной, в нее входят те женщины, которые живут по наитию, без четких планов, и вопрос беременности они решают «на месте».
В Госдуме хотят разрешить детям менять имя без разрешения родителей из-за травли
В Госдуме предложили озвучить инициативу Лебедева на заводе
В Госдуме предложили информировать родственников о возможном изъятии заброшенных земель
«Почему некоторые водители шарахаются от заказов с детьми? Потому что с детьми больше хлопот. Они могут капризничать, испачкать сиденья или их может укачать. В итоге машин такси не хватает. И выходит так, что поездки с детьми стоят дороже обычных. Надо мотивировать водителей возить пассажиров с детьми», — приводят в издании слова депутата.
В то же время в России все чаще женщины откладывают момент материнства, что влечет за собой рост числа обращений с жалобами на бесплодие. Как заявила психоаналитик Ирина Смолярчук, отложенное материниство — это осознанная позиция, так как такие женщины готовы рожать здоровых детей, но проблема в том, что поздно.
В беседе с Общественной Службой Новостей эксперт пояснила, что сейчас в России женщины разделились на три категории. Первая является самой многочисленной, в нее входят те женщины, которые живут по наитию, без четких планов, и вопрос беременности они решают «на месте».
«Вторая категория — это ответственные женщины, которые планируют свою жизнь. Однако отложенное материнство часто путается у них с избеганием самого процесса. <…> Самая малочисленная категория — это адекватные мамы, которые планируя свою жизнь, включают материнство, с другой стороны — не избегают и не откладывают его», — раскрыла специалист.Читайте также:
В Госдуме хотят разрешить детям менять имя без разрешения родителей из-за травли
В Госдуме предложили озвучить инициативу Лебедева на заводе
В Госдуме предложили информировать родственников о возможном изъятии заброшенных земель
Данил Пономарев