В Госдуме предложили озвучить инициативу Лебедева на заводе

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Предложение российского дизайнера Артемия Лебедева, который ранее призвал всех работать по 15 часов в сутки, стоит озвучить у проходной любого завода, чтобы услышать комментарии об этой инициативе. Об этом заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов.
Он добавил, что все комментарии будут озвучены на «хорошем русском языке».
Нилов подчеркнул, что 8-часовой рабочий день и пятидневка — это проверенные временем устоявшиеся нормы. Заявления, по его словам, можно делать самые разные, но к конкретно этому относиться серьезно не стоит.
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«Я предлагаю провести подобный опрос: встаньте около проходной завода и спросите тех, кто от станка отходит после смены. Скажите, что есть такой Артемий Лебедев, дизайнер, творческий человек, который творчески подходит в том числе к организации своего рабочего процесса и своих проектов, он предложил работать по 15 часов в день. Вы услышите на хорошем русском языке комментарии данной инициативы», — пояснил парламентарий.
Нилов подчеркнул, что 8-часовой рабочий день и пятидневка — это проверенные временем устоявшиеся нормы. Заявления, по его словам, можно делать самые разные, но к конкретно этому относиться серьезно не стоит.
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