В Госдуме предложили информировать родственников о возможном изъятии заброшенных земель

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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение вице-премьеру Дмитрию Патрушеву с инициативой об обязательном информировании родственников владельцев заброшенных земельных участков о возможном их изъятии. Об этом пишет РИА Новости.
Это предложение связано с вступлением в силу с 1 марта 2025 года нового закона, который упрощает процедуру изъятия неиспользуемых земель.
По новому законодательству, органы местного самоуправления смогут подавать иски в суд об изъятии участков, которые не использовались по назначению в течение трех и более лет. Чернышов подчеркнул, что такая мера позволит избежать несправедливых ситуаций, когда земли, находящиеся в собственности семьи десятилетиями, изымаются из-за того, что пожилые владельцы не могут за ними ухаживать.
Вице-спикер отметил, что информирование родственников может помочь сохранить землю в семье, если они будут готовы ухаживать за участком.
Свыше 2,4 тыс. земельных участков предоставили врачам в Московской области в рамках льготной губернаторской программы за три года её существования. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По новому законодательству, органы местного самоуправления смогут подавать иски в суд об изъятии участков, которые не использовались по назначению в течение трех и более лет. Чернышов подчеркнул, что такая мера позволит избежать несправедливых ситуаций, когда земли, находящиеся в собственности семьи десятилетиями, изымаются из-за того, что пожилые владельцы не могут за ними ухаживать.
Вице-спикер отметил, что информирование родственников может помочь сохранить землю в семье, если они будут готовы ухаживать за участком.
«Государство должно защищать законные интересы граждан», — добавил он.
Свыше 2,4 тыс. земельных участков предоставили врачам в Московской области в рамках льготной губернаторской программы за три года её существования. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова