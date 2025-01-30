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В Госдуме предложили информировать родственников о возможном изъятии заброшенных земель

Депутат Чернышов предложил сообщать семьям владельцев о риске потери участка
Фото: iStock/VvoeVale

Фото: iStock/VvoeVale

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение вице-премьеру Дмитрию Патрушеву с инициативой об обязательном информировании родственников владельцев заброшенных земельных участков о возможном их изъятии. Об этом пишет РИА Новости.
Это предложение связано с вступлением в силу с 1 марта 2025 года нового закона, который упрощает процедуру изъятия неиспользуемых земель.

По новому законодательству, органы местного самоуправления смогут подавать иски в суд об изъятии участков, которые не использовались по назначению в течение трех и более лет. Чернышов подчеркнул, что такая мера позволит избежать несправедливых ситуаций, когда земли, находящиеся в собственности семьи десятилетиями, изымаются из-за того, что пожилые владельцы не могут за ними ухаживать.



Вице-спикер отметил, что информирование родственников может помочь сохранить землю в семье, если они будут готовы ухаживать за участком.

«Государство должно защищать законные интересы граждан», — добавил он.

Свыше 2,4 тыс. земельных участков предоставили врачам в Московской области в рамках льготной губернаторской программы за три года её существования. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#семьи
#государство
Хакеры атакуют умные устройства
Техдиректор Фомин заявил об активности хакеров по взлому умных устройств
30 января 2025, 07:23

Фото: iStock/welcomia

Согласно заявлению техдиректора IoT-направления МТС Николая Фомина, в мире наблюдается увеличение активности злоумышленников, нацелившихся на умные устройства в домах пользователей. Об этом пишет РИА Новости.
Хакеры используют уязвимости в программном обеспечении и стандартные заводские пароли для получения доступа к гаджетам, превращая их в элементы ботнетов — сетей управляемых устройств.

Фомин отметил, что среди наиболее популярных новых ботнетов — Androxgh0st и Raptor Train, которые активно атакуют IP-камеры и другие устройства. Основная цель злоумышленников заключается в генерировании фейковых кликов и проведении DDoS-атак, что происходит незаметно для пользователей.

Эксперт подчеркнул, что многие владельцы IoT-устройств пренебрегают безопасностью, оставляя дефолтные пароли и не обновляя прошивки. Он рекомендует выбирать устройства от крупных производителей, менять пароли на сложные комбинации и следить за актуальностью прошивок для защиты от потенциальных угроз.

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#эксперт
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​Стало известно, какие ​нарушения выявил Роспотребнадзор в магазинах «Светофор»
Востриковз: половина исков Роспотребнадзора к розничным сетям приходится на «Светофор»
30 января 2025, 04:00

Фото: iStock/Minerva Studio

Примерно половина всех исков Роспотребнадзора по розничным сетям относятся к магазинам «Светофор». Эту информацию в эфире «России 24» предоставил директор по развитию Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
«Здесь и (нарушение) закона о торговле, и нарушение законодательства о возвратах товаров, и поэтому к сети Роспотребнадзор предъявляет действительно много исков. Чуть ли не половина всех исков по розничным сетям», — отметил он.
Востриков объяснил, что торговая сеть пытается получить конкурентные преимущества за счет низких цен, но при этом страдает качество продукции.

Ранее проверяющие обнаружили в магазинах этой сети тараканов, мух, пищевую моль, мусор и грязь в загрузочных помещениях. Кроме того, там торговали просроченной и недоброкачественной продукцией.

29 января «Радио 1» уже передавало, что многие магазины известной торговой сети «Светофор» в Москве могут приостановить работу. Причина — многочисленные иски от Роспотребнадзора, поданные по результатам проверок.

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Нейросеть DeepSeek «взломали» без труда — какие данные ​могли быть украдены?

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#роспотребнадзор
#качество
#светофор
#магазины
#нарушение
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Нейросеть DeepSeek «взломали» без труда — какие данные ​могли быть украдены?
Wiz Research: нейросеть DeepSeek взломали и получили доступ к конфидециальным данным
30 января 2025, 03:57

Фото: скриншот с официального сайта deepseek.com

Китайская нейросеть DeepSeek была взломана во время теста защищенности. Та оказалась слабой — все это время злоумышленники могли собирать конфиденциальную информацию. Об этом в соцсети X написали исследователи из компании Wiz Research.
В открытом доступе оказались секретные ключи, незашифрованные чаты, логи и бэкенд.

Подчеркивается, что китайские разработчики хранили все данные в открытой базе без какой-либо защиты. Не было даже пароля, поэтому воспользоваться ей мог любой.

Когда DeepSeek начал набирать популярность в сфере искусственного интеллекта (ИИ) и ей стали пророчить «уничтожение» ChatGPT, команда Wiz Research решила оценить внешнюю защищённость и выявить потенциальные уязвимости китайской нейросети.

Уже через несколько минут Wiz Research обнаружили публично доступную базу данных ClickHouse, связанную с DeepSeek, которая была полностью открыта и не требовала аутентификации, что подвергало риску конфиденциальные данные.

Команда нейросети была уведомлена об утечке данных и немедленно ограничила публичный доступ, удалив базу данных из интернета.

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«Благодаря им создавали бомбы»: Трамп сделал странное заявление о ​покупке презервативов для ХАМАС

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#данные
#ключи
#ии
#защита
#компьютер
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«Благодаря им создавали бомбы»: Трамп сделал странное заявление о ​покупке презервативов для ХАМАС
Трамп заявил о приостановке закупок презервативов для ХАМАС, связав их с бомбами
30 января 2025, 01:56

Фото: iStock/AaronAmat

США отменили выдачу 50 миллионов долларов на закупку презервативов для палестинского движения ХАМАС. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время выступления из Белого дома. По его словам, средства контрацепции якобы использовались для изготовления бомб.
«Мы выявили и предотвратили отправку 50 миллионов долларов в сектор Газа для закупки презервативов для ХАМАС. А знаете, что с ними делали? Их использовали для изготовления бомб», — объявил Трамп.
Уточняется, что все $50 миллионов «на расходы» были бы деньгами американских налогоплательщиков.

Однако CNN сообщает, что заявления Трампа вызывают сомнения.

Во-первых, Белый дом не предоставил никаких доказательств словам президента.

В Белом доме опровергли отмену заморозки помощи Украине
В Белом доме опровергли отмену заморозки помощи Украине
Во-вторых, за последние три года США (официально) не участвовали в закупках презервативов для Ближнего Востока.

Единственный случай поставки контрацептивов в регион был зафиксирован в 2023 году, когда Агентство США по международному развитию (USAID) отправило в Иорданию небольшую партию инъекционных препаратов и таблеток с прогестином.

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#сша
#регион
#поставки
#трамп
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Newsweek: Администрация Трампа обратила внимание на скандал со школьным туалетом
29 января 2025, 22:39

Фото: iStock/ ChiccoDodiFC

Министерство образования США с подачи администрации американского президента Дональда Трампа разбирается в скандале с переоборудованием женского туалета в школах Денвера, сообщил журнал Newsweek.
«Управление по гражданским правам Министерства образования начало расследование после того, как местный новостной канал сообщил о создании [общего] туалета для мужчин и женщин», — обратили внимание авторы материала.

Уточнялось, что из-за этого в одном из образовательных учреждений Денвера остались лишь мужские и общие туалеты, однако отсутствуют женские.

Ранее сообщалось, что мужчина в женской одежде тайно снимал девушек в туалете торгового центра в Казани. Злоумышленник, надев длинный пуховик и платок, зашел в женский туалет, спрятался в кабинке и записывал видео посетительниц на телефон. Его действия заметила девушка, находившаяся в соседней кабинке. На нее был направлен телефон.

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#расследование
#сша
#администрация
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Тесть модели Натальи Водяновой Бернар Арно за день потерял $11 миллиардов
29 января 2025, 21:19

Фото: istockphoto/M.photostock

Глава компании LVMH Moët Hennessy — Louis Vuitton Бернар Арно за один день потерял 11 миллиардов долларов. Тем не менее, он опустился всего на одну строчку в рейтинге богатейших людей мира.
По величине состояния француза обогнал глава Oracle Ларри Эллисон, который 29 января стал богаче на $6 млрд, сообщает Forbes. Теперь он занимает в списке толстосумов четвёртую позицию, сместив с неё Арно. Такие изменения произошли после публикации финансового отчёта LVMH, результаты которого крайне не понравились акционерам. Компания, крупнейший мировой производитель товаров класса «люкс», сократила чистую прибыль в 2024 году на 17%.

Сын Бернара Арно Антуан женат на известной российской супермодели филантропе Наталье Водяновой. Он тоже бизнесмен, вместе с женой и детьми проживает в Париже. У пары два общих сына — Максим и Роман. Кроме того, у 43-летней Натальи есть есть ещё трое детей от первого брака с Джастином Тревором Беркли Портманом, младшим единокровным братом миллиардера и английского аристократа виконта Кристофера Портмана.

В 2004 году она учредила фонд «Обнаженные сердца». Среди направлений работы организации — поддержка детей с особенностями физического и ментального развития и оказание помощи семьям с такими детьми.

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Сочные тефтели с рисом в томатном соусе: пошаговый рецепт для вкусного домашнего ужина
29 января 2025, 19:00

Фото: istockphoto / Nadezhda_Nesterova

Тефтели с рисом в томатном соусе — идеальный выбор для сытного обеда или ужина. Это блюдо, сочетающее нежные мясные тефтели и насыщенный томатный соус, понравится всей семье. «Радио 1» поделится простым и понятным пошаговым рецептом.

Ингредиенты


Для тефтелей


  • 500 г мясного фарша (говядина, курица или смесь);
  • 1/2 стакана отварного риса;
  • 1 луковица;
  • 1 яйцо;
  • 2 ст. ложки панировочных сухарей (по желанию);
  • соль, перец — по вкусу;
  • 1 ч. л. молотого орегано или базилика.
Нежное лакомство на ужин для всей семьи: гречка с кусочками курицы, грибами и сливками
Нежное лакомство на ужин для всей семьи: гречка с кусочками курицы, грибами и сливками

Для соуса


  • 400 г томатного соуса или помидоров в собственном соку;
  • 1 ст. ложка оливкового масла;
  • 1 зубчик чеснока;
  • 1 ч. л. сахара;
  • соль и перец — по вкусу;
  • немного свежей зелени (петрушка или базилик).

Инструкция


Приготовление тефтелей


  • Лук нарезать мелко и обжарить на сковороде с оливковым маслом до золотистого цвета;
  • в глубокой миске смешать мясной фарш, отварной рис, обжаренный лук, яйцо, панировочные сухари (по желанию), специи (соль, перец, орегано). Хорошо перемешать массу;
  • сформировать небольшие тефтели, придавая им круглую форму.

Фото: istockphoto / Vladimir Mironov

Приготовление соуса


  • В сковороде разогреть оливковое масло, добавить измельчённый чеснок и обжарить его несколько секунд до появления аромата;
  • влить томатный соус или измельчённые помидоры, добавить сахар, соль и перец по вкусу. Тушить на медленном огне около 10 минут, чтобы соус немного загустел.

Фото: istockphoto / ARTindividual

Готовим тефтели в соусе


  • В сковороду с соусом аккуратно выложить тефтели, накрыть крышкой;
  • тушить на слабом огне 30-40 минут, периодически переворачивая тефтели, чтобы они равномерно пропитались соусом.

С чем употреблять и как подают


Тефтели с рисом в томатном соусе лучше всего подаются с такими гарнирами, как отварной рис, картофельное пюре, паста или гречка.

Также отлично подойдут тушёные или запечённые овощи, например, брокколи, морковь или цветная капуста.

Подача может быть дополнена свежим зелёным салатом для лёгкости блюда.

Фото: istockphoto / Avesun

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#блюда
#еда
#рецепты
#кулинария
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В Московской области начали борьбу с «резиновыми» квартирами
29 января 2025, 18:52

Фото: пресс-служба ГУРБ МО

В Подмосковье начали выявлять граждан, зарегистрированных по месту пребывания, но не учтённых в платёжных документах за жилищно-коммунальные услуги. Совместную работу организовали Главное управление региональной безопасности Московской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства региона и правоохранительные органы, сообщили в пресс-службе ГУРБ.
«Коммунальные платежи за временно зарегистрированных граждан в так называемых «резиновых» квартирах, как правило, оплачивают соседи. Например, в квартире временно зарегистрированы и фактически проживают 10-15 человек, а у собственника не установлены счётчики или он не передаёт показания приборов учёта. При этом многочисленные гости пользуются коммунальными услугами, а возникшую разницу в расходах за потребляемые ресурсы управляющие компании вынуждены распределять между остальными собственниками квартир в доме», – пояснили в ведомстве.
Эти правила прописаны в постановлениях правительства России.

Пилотный проект по противодействию жильцам «резиновых» квартир уже реализуется в городском округе Реутов. В отношении более 7,5 тыс. собственников в платёжных документах МосОблЕИРЦ за январь произведён расчет начислений за ЖКУ с учётом числа временно зарегистрированных граждан. Опыт Реутова планируют масштабировать на другие муниципалитеты.

В Министерстве ЖКХ Московской области напомнили, что в случае отсутствия приборов учёта в квартире собственники обязаны информировать исполнителя коммунальных услуг об увеличении или уменьшении числа проживающих, в том числе временно. На это даётся пять рабочих дней со дня произошедших изменений.

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#минжкх мо
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Налоговые вычеты в 2025 году: какие изменения были приняты и как получить деньги
29 января 2025, 18:23

Фото: iStock/linow61

С 2025 года те, кто сдаёт ГТО, смогут получить налоговый вычет. Кроме того, с 1 января ежемесячный налоговый вычет по НДФЛ на второго ребёнка повысился до 2800 рублей, а на третьего и последующих — до 6000 рублей.
О том, за что ещё можно вернуть деньги и как подать документы для получения вычета, читайте в материале «Радио 1».

Что такое налоговые вычеты



Россияне обязаны платить НДФЛ — с зарплаты и других облагаемых доходов. Если вы оплачивали лечение, учёбу, фитнес, купили квартиру или пополнили индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), то имеете право на вычет из налогооблагаемых доходов и за счёт этого — на возврат части уплаченного НДФЛ.

Как рассказал «Радио 1» член совета Московского отделения «Опоры России», председатель комитета по налогам, старший партнёр юридической компании Coleman Legal Services Павел Зюков, существует три способа получить налоговый вычет: подать декларацию и заявление о возврате налога, через работодателя и по упрощённому порядку.

В первом случае надо подать в налоговую декларацию 3-НДФЛ и документы, подтверждающие право на вычет. После их проверки государство вернёт часть налогов.

Второй способ — нужно предоставить документы, которые подтверждают право на вычет, в налоговую инспекцию. Она всё проверит и направит уведомление работодателю. После этого с зарплаты некоторое время не будут удерживать НДФЛ.
«Есть и упрощённый порядок, он самый простой, он уже работает на приобретение имущества. Например, человек приобрёл квартиру в 2024 году, и в 2025 году у него в личном кабинете появится заполненное заявление на вычет, которое стоит только подписать и направить. И всё», — сообщил Зюков.
Получить вычет могут только люди с официальным доходом, с которого уплачен НДФЛ по ставке 13 или 15%. Кроме этого, нужно жить в России минимум 183 дня в календарном году. Нерезиденты воспользоваться вычетом не могут.

Фото: iStock/mizar_21984

С того момента, как появилось право на налоговый вычет, у граждан есть три года, чтобы подать документы. Это не касается имущественного налогового вычета (см. далее).
«Также важно и то, что год уплаты налога и год, когда была та или иная трата, с которой человек хочет получить вычет, совпадали. Например, в 2025 году могу получить налоговый вычет за 2024 год», — пояснил эксперт «Радио 1».
Он добавил, что каждой декларации, необходимой для получения денег, соответствует один год. Так, сначала нужно сформировать декларацию, допустим, за 2023 год, потом отдельно — за 2024 год. Два документа можно подать одновременно.


Виды налоговых вычетов



Существует несколько видов налоговых вычетов:
  • стандартные;
  • социальные;
  • инвестиционные;
  • имущественные;
  • профессиональные;
  • налоговые вычеты на долгосрочные сбережения граждан;
  • налоговые вычеты при переносе на будущие периоды убытков от операций с ценными бумагами и операций с производными финансовыми инструментами, а также от участия в инвестиционном товариществе.

Имущественный налоговый вычет



Такой вычет можно получить, если человек приобрёл жильё, земельный участок, продал имущество, а также если у налогоплательщика изъяли недвижимость для государственных или муниципальных нужд.

На имущественный налоговый вычет россиянин может претендовать один раз в жизни. Срок подачи документов не ограничен.
«Если я в этом году не исчерпал вычет, например, у меня не хватило суммы налогов, которую я могу вернуть, то я могу перенести этот вычет на следующий, потом ещё на следующий год, пока вычет не будет равен нулю», — утверждает Зюков.
По его словам, при покупке жилья или земельного участка размер вычета может достигать 2 млн рублей, а если человек использовал заёмные средства, то может рассчитывать на дополнительный вычет по уплаченным процентам в пределах 3 млн рублей.


Социальный налоговый вычет



Такой вычет доступен для тех, кто нёс расходы на лечение, обучение, физкультурно-оздоровительные услуги, благотворительность, на дополнительные меры по пенсионному обеспечению и другие социально значимые цели.

Как рассказал Павел Зюков, налоговый вычет на лечение ограничен суммой в размере 150 тысяч рублей. Но если речь идёт о дорогостоящем лечении, например оно обошлось в 500 тысяч рублей, то со всей этой суммы будет возвращён налог.

Фото: iStock/wutwhanfoto

Инвестиционный налоговый вычет



Подать документы на инвестиционный налоговый вычет могут граждане, которые совершали операции по индивидуальным инвестиционным счетам (сумма вычета составляет не более 400 тыс. рублей) и получали доходы от реализации ценных бумаг, обращающихся на ОРЦБ (организованном рынке ценных бумаг).


Профессиональный налоговый вычет



На такой вычет могут рассчитывать предприниматели (осуществляют деятельность в качестве ИП), те, кто выполняет работу по договору ГПХ, получает авторские вознаграждения, нотариусы, адвокаты.


Стандартный налоговый вычет



Стандартные налоговые вычеты делятся на две категории: вычеты на себя и на детей.

Вычеты на себя
Они положены определенным категориям граждан: людям с инвалидностью с детства, людям с инвалидностью первой и второй групп, тем, кого коснулась Чернобыльская катастрофа, родителям и супругам военнослужащих, погибших при исполнении военных обязанностей, и другим. Полный перечень получателей найдёте в Налоговом кодексе.
Если человек имеет право на оба вычета, ему предоставляется максимальный из них.

Налог на вклады в 2025 году: что изменилось, необлагаемая сумма, сколько и когда платить
Налог на вклады в 2025 году: что изменилось, необлагаемая сумма, сколько и когда платить

Вычет на ребенка (на детей)
Он положен обоим родителям. На вычет также могут претендовать усыновители, опекуны, попечители, приёмные родители. Важно, чтобы ребенок был на их обеспечении.
Вычет предоставляют с месяца рождения ребёнка и до 18 или 24 лет, если учится на очном отделении.


Как изменился налоговый вычет в 2025 году



С 1 января в силу вступили поправки, касающиеся стандартных налоговых вычетов.

Так, на второго и третьего ребенка вычет вырос в два раза. Также в два раза увеличили вычет на ребенка-инвалида для опекунов и приёмных родителей. Теперь он такой же, как и для родителей и усыновителей.

Размеры детских вычетов в 2025 году такие:
  • вычет на первого ребенка — 1 400 руб.;
  • вычет на второго ребенка — 2 800 руб.;
  • вычет на третьего и последующих детей — 6 000 руб.;
  • вычет на ребенка-инвалида — 12 000 руб.
Лимит дохода, при котором предоставляется стандартный вычет на детей, увеличили с 350 тыс. до 450 тыс. рублей.

С 2025 года работодатели будут предоставлять детский вычет без заявления при условии, что у них есть необходимые документы.

Кроме того, с нового года жители страны, которые выполнили ГТО, могут получить стандартный налоговый вычет в размере 18 тыс. рублей. Работодатель должен получить от сотрудника справку о прохождении диспансеризации и удостоверение о сдаче норм ГТО.

Фото: iStock/Ivan-balvan

Если в феврале 2025 года сотрудник пройдёт диспансеризацию, получит допуск к сдаче нормативов ГТО и выполнит их, а в апреле будет награждён знаком отличия, то работодатель должен предоставить налоговый вычет за 2025 год единовременно.

С 12 января нужно по-новому оформлять документы для налоговых вычетов. Заявители могут вместо ИНН указать номер записи из единого регистра населения. Теперь информация из этого ресурса будет использоваться в налоговых документах. Такие изменения связаны с переходом ФНС на федеральный информационный ресурс.

Стоит также отметить, что работники будут доплачивать НДФЛ, если налоговые агенты (один или несколько) предоставили им стандартных налоговых вычетов больше, чем положено. ФНС произведёт перерасчёт и пришлёт налоговое уведомление. Уплатить налог надо будет до 1 декабря.

Все актуальные изменения, связанные с налоговыми вычетами и НДФЛ, можно найти на сайте ФНС.

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