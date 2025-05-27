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Россиянам напомнили о тюремном сроке за сбор краснокнижных ягод

Депутат ГД Колунов напомнил об уголовной ответственности за сбор краснокнижных ягод
Фото: iStock/Natalya Maisheva

Фото: iStock/Natalya Maisheva

Сбор ягод, занесенных в Красную книгу, может привести к уголовной ответственности, включая лишение свободы до четырех лет. Об этом предупредил TACC заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия»).
По его словам, Лесной кодекс запрещает умышленный сбор редких растений. Нарушителям грозят не только крупные штрафы до 1 млн рублей, но и принудительные работы или тюремное заключение.

«За умышленный сбор таких (краснокнижных) ягод грозят, как минимум, исправительные или принудительные работы на срок до 480 часов или двух лет соответственно, как максимум — лишение свободы сроком до 4 лет», — сказал он.
Колунов подчеркнул, что даже некраснокнижные ягоды нельзя собирать на охраняемых территориях — в национальных парках и заповедниках.

Он обратил внимание на внешнее сходство некоторых запрещенных для сбора видов (костяника, княженика) с обычной малиной, что повышает риск случайного нарушения закона.

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В России смягчили требования программы льготного автокредитования
Минпромторг РФ включил семьи с двумя детьми в программу льготного автокредитования
27 мая 2025, 00:10

Фото: iStock/Nickolya

Минпромторг России расширил условия программы льготного автокредитования «Семейный автомобиль», разрешив участие семьям с двумя детьми. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает РИА Новости.
Ранее программа была доступна только для многодетных семей (от трёх детей и более).

«В середине мая было принято решение о возвращении подпрограммы «Семейный автомобиль» в периметр программы льготного автокредитования. (...) С 26 мая программой (...) смогут воспользоваться и семьи, в которых двое детей», — сообщает пресс-служба ведомства.
Скидки распространяются на электромобили (до 35%, но не более 925 тыс. рублей), автомобили с ДВС (20%, а для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО) — 25%).

Отдельная льгота предусмотрена для участников СВО, получивших ранения в зоне боевых действий: они могут получить скидку 40% на авто с ручным управлением.

Ранее сообщалось, что россияне назвали главные критерии безопасности жилья. Большинство граждан РФ считают, что для безопасности жилья в многоквартирных домах при строительстве должны применяться огнестойкие материалы, а в подъездах необходимы камеры видеонаблюдения, домофон и противопожарные двери.

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Россияне назвали главные критерии безопасности жилья
Опрос: две трети россиян недовольны отсутствием камер наблюдения в подъездах
26 мая 2025, 19:12

Фото: iStock/Supersmario

Большинство россиян считают, что для безопасности жилья в многоквартирных домах при строительстве должны применяться огнестойкие материалы, а в подъездах необходимы камеры видеонаблюдения, домофон и противопожарные двери. Такие данные приводят «Известия» со ссылкой на опрос девелопера СК10.
Кроме того, 18% респондентов отметили, что на качество интерьера влияют высота потолков и долговечность материалов, природные цвета назвали 10% опрошенных, ещё 8% обратили внимание на стеклянные двери. 46% заявили, что на вид подъезда влияют все эти факторы одновременно.

При этом 30% россиян главным недостатком в подъездах назвали отсутствие камер видеонаблюдения, а 14% недовольны нехваткой мест для хранения колясок и велосипедов.

«Подъезд, парадная, лобби — как бы мы ни называли пространство, с которого начинается дом, оно напрямую влияет на качество жизни людей. Поэтому жильцы особенно ценят его характеристики, которые позволяют им ощущать комфорт и безопасность», — приводят «Известия» слова руководителя отдела коммерческого продукта девелоперской компании СК10 Сергея Кистерева.

Тем временем почти половина (40%) опрошенных москвичей уверены, что для семьи с одним ребенком достаточно квартиры с двумя комнатами и объединенной кухней-гостиной. Об этом пишет «Газета.Ru», ссылаясь на результаты опроса девелоперской компании Tekta Group и платформы Яндекс Взгляд.

«По мнению других 32% респондентов, семье из троих человек достаточно классической двухкомнатной квартиры. Лишь 5% готовы поселиться с ребенком в студии», — говорится в материале.

Большинство опрошенных считают, что площадь квартиры должна быть не менее 86 метров, а четверть россиян не против жить на площади в 56–70 метров.

Также 45% респондентов считают необходимым наличие второго санузла в квартире, а 44% выбрали балкон, ещё 39% — кладовую. При этом ключевым объектом инфраструктуры для семьи с ребенком является детская площадка.

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День Сидора Бокогрея 27 мая: Зачем в течении для менять наряды и избегать конфликтов, народные приметы
26 мая 2025, 18:53

Фото: iStock/ igorartmd

В народном календаре 27 мая — день Сидора Бокогрея или Сидора-Огуречника. Такое название связано с тем, что в древности люди считали, что огурцы, посаженные на Сидора, принесут богатый и качественный для заготовки урожай. Православные христиане в этот день чтят память блаженного Исидора Твердислова. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото: iStock/ Elena Smykova

Святой Исидор, известный также как Исидор Юродивый, появился на свет в Германии, в окрестностях Бранденбурга. Его родители были зажиточными католиками славянского происхождения. В юности Исидор покинул отчий дом и отправился в странствия. В России, в Ростове Великом, он принял православную веру.

Исидор построил себе на пустыре шалаш, где ночью молился, а днём юродствовал. При жизни он удостоился дара чудотворения и прозорливости. Святой спас от гибели ростовского купца, предсказал служение князю Савве Оболенскому и совершил другие чудеса.

Исидор мирно отошёл ко Господу в своём скромном жилище, и над его последним пристанищем возвели деревянную церковь в честь Вознесения Господня. Впоследствии церковь перестроили из дерева в камень. Уже в XV столетии Исидора стали почитать как святого, и по его молитвам происходили чудесные исцеления.

Приметы дня


Фото: iStock/ Bogdan Pigulyak

  • Если ласточки прилетают рано, это к удаче в грядущем году.
  • На Сидора холодно – всё лето без жары пройдет.
  • День Сидора ясный – будет хороший урожай огурцов.
  • Громкое и долгое пение птиц 27 мая – к хорошему урожаю.
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Традиции 27 мая


Фото: iStock/ NataliaSokko

Одной из традиций в день Исидора является посещение храма и вознесение молитвы святому. В этот день верующие обращаются к святому с мольбами об избавлении от злых вражеских наветов и грехов, об исцелении от болезней и о помощи в день Страшного Суда.

В этот день также было принято посещать баню. Считалось, что очищение тела 27 мая полезно не только для физического, но и для духовного благополучия.

Ещё одной традицией в день святого Исидора было проветривание и сушка вещей: белья, постели, ковров, одеял. Считалось, что весеннее солнце выгоняет из ткани зимнюю сырость и болезни. Это не только способствовало сохранению здоровья, но и символизировало очищение от негативных энергий.

Что нельзя делать в этот день


27 мая, согласно народным приметам, связано с рядом запретов и предостережений. Один из них касается ссор и конфликтов. В этот день запрещено браниться и ссориться, так как это может привлечь несчастья и неурядицы в жизнь.

Также считается плохой приметой возвращаться домой с половины пути. Это может сулить трудности не только в дороге, но и в жизни в целом. Поэтому, планируя свои дела, стоит внимательно относиться к маршрутам и не менять планы на середине пути без весомой причины.

По поверьям, если целый день 27 мая ходить в одной и той же одежде, это может отпугнуть удачу. Поэтому рекомендуется несколько раз сменить наряд в течение дня.

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#приметы
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#традиции
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Ресурс «Лапша Медиа» опроверг планы отказа от пенсий в России
26 мая 2025, 18:25

Фото: iStock / Stanislav Sablin

Ресурс фактчекинга «Лапша Медиа» опроверг сообщения о том, что в России собираются отказаться от пенсий. Ранее некоторые ТГ-каналы сообщали, что эта мера якобы должна помочь повысить демографию, так как заботиться о пожилых людях должны будут их дети.
«Начнём с того, что каналы ссылаются на заявление предпринимателя и общественного деятеля Константина Малофеева. Но его слова сложно назвать предложением. Скорее, это рассуждения, в которых он, кстати, отмечает, что отменять пенсии сегодня нечестно», – отмечает ресурс.
Фото: lapsha.media

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб подчеркнула, что Россия никогда не пойдёт по пути отмены пенсий, а подобные высказывания назвала ерундой. Она добавила, что идеи Малофеева основаны на «полном непонимании» страховой пенсионной системы.

Ранее фактчекинговый ресурс «Лапша Медиа» https://lapsha.media/ составил чек-лист, который поможет отличить фейк от правды. Как отмечают специалисты, сегодня на фоне роста объёмов информации важно проверять данные, критически оценивать информацию и отличать правду от фейков.

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#новости
#россия
#пенсии
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Жителей столичного региона ожидает жаркая неделя с кратковременными дождями
Синоптик Позднякова: москвичей ожидает жаркая неделя
26 мая 2025, 18:17

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Текущая неделя в столичном регионе будет жаркой, а температура превысит климатическую норму. Такой прогноз сделала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«Дневная температура в понедельник приблизится к 30-градусной отметке. Во вторник и среду ожидается 27… 29 градусов в Москве и 26… 29 — по области. Ветер сохранит южное направление и будет довольно плотным, что несколько умерит жару», — рассказала Позднякова в разговоре с «Известиями».

При этом она уточнила, что с четверга будет облачно и пройдут кратковременные дожди. 31 мая воздух прогреется до 28 градусов тепла, заключила синоптик.

В свою очередь врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в беседе с RT назвала неочевидные признаки нехватки воды в жаркую погоду.

«В первую очередь об обезвоживании сигнализирует жажда: если пересыхает во рту — пора пополнять запасы воды. Но есть и менее очевидные признаки. Например, о нехватке жидкости часто говорит головная боль, особенно в жаркий день. Ещё один сигнал — чувство необъяснимой усталости», — уточнила Кашух.

Она пояснила, что из-за обезвоживания снижается уровень энергии и ухудшается работа нервной системы. При дефиците жидкости человек становится раздражительным и с трудом концентрируется.

По словам Кашух, определить, достаточно ли организму жидкости, можно по цвету мочи. В норме цвет должен быть светло-соломенного оттенка. Если она темнеет, то это указывает на начинающееся обезвоживание. Чувство стянутости кожи, её шелушение и потеря упругости также может говорить о недостатке воды в организме.

Врач посоветовала в жару пить два-три литра воды в день. Также в рацион можно добавить зелёный чай, воду минеральную или с лимоном.

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