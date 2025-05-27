Россиянам напомнили о тюремном сроке за сбор краснокнижных ягод

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Сбор ягод, занесенных в Красную книгу, может привести к уголовной ответственности, включая лишение свободы до четырех лет. Об этом предупредил TACC заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия»).
По его словам, Лесной кодекс запрещает умышленный сбор редких растений. Нарушителям грозят не только крупные штрафы до 1 млн рублей, но и принудительные работы или тюремное заключение.
Он обратил внимание на внешнее сходство некоторых запрещенных для сбора видов (костяника, княженика) с обычной малиной, что повышает риск случайного нарушения закона.
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«За умышленный сбор таких (краснокнижных) ягод грозят, как минимум, исправительные или принудительные работы на срок до 480 часов или двух лет соответственно, как максимум — лишение свободы сроком до 4 лет», — сказал он.Колунов подчеркнул, что даже некраснокнижные ягоды нельзя собирать на охраняемых территориях — в национальных парках и заповедниках.
Он обратил внимание на внешнее сходство некоторых запрещенных для сбора видов (костяника, княженика) с обычной малиной, что повышает риск случайного нарушения закона.
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Мария Моисеева