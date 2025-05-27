«Таких тварей много»: Милонов призвал составить список уклонистов среди отечественных звезд

Центр социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки» расположен под Подольском. Бойцы не только проходят там программу восстановления, рассчитанную на 21 день, но и получают помощь с оформлением мер соцподдержки и трудоустройством.