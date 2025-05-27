«Таких тварей много»: Милонов призвал составить список уклонистов среди отечественных звезд

Виталий Милонов (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)
Список уклонистов среди отечественных звезд призвал составить депутат Госдумы Виталий Милонов. Как пишет Общественная Служба Новостей, таким образом парламентарий отреагировал на приезд Глеба Калюжного на призывной пункт.
«Таких тварей много в актерской среде. Я вообще считаю очень большой ошибкой отправлять Калюжного в элитные войска. Какого черта ему создают особые условия для службы, пусть отправляется в обычные войска, а не элитные», — прокомментировал Милонов.Депутат обратил внимание, что власть должна контролировать эти процессы во избежание повторения подобных ситуаций. Милонов особо подчеркнул, что Калюжный явился на призывной пункт «только когда его захотели за одно место схватить».
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