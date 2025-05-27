Госдума приняла инициативу Мособлдумы о проезде к местам пожаров без разрешений
Госдума приняла в первом чтении законопроект, разработанный и внесённый Мособлдумой. Документ предлагает на федеральном уровне предоставить право проезда по автодорогам спецтехники к местам тушения пожаров без оформления специальных разрешений.
«Лесные пожары могут распространяться быстро, поэтому важно ликвидировать их в кратчайшие сроки. Сейчас, чтобы крупногабаритная техника могла проехать к месту пожара, необходимо оформить специальное разрешение, а это может занять время – до одной недели. Минимальный срок выдачи разрешения составляет три часа, без учёта времени на разработку проекта организации дорожного движения», – пояснил председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин.Законопроект также предусматривает, что пожарная техника будет освобождена от оплаты проезда по платным дорогам.
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