В Госдуме призвали сделать немодным эпатаж при выборе имени ребенка

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«Что касается редких имен, думаю, что запрещать не стоит. Но это всегда вопрос этики и свободы выбора, а также ответственности родителей за будущее ребенка. В целом, нужно скорее сделать немодным эпатаж и шокирование окружающих, чем прибегать к запретительным инструментам», - цитирует РИА Новости Алтухова.
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