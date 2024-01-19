В Подмосковье за год родились 420 здоровых детей от матерей с ВИЧ

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Почти 420 здоровых детей появились на свет от матерей с ВИЧ в Подмосковье в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
При планировании беременности будущим родителям важно заранее пройти обследование на ВИЧ.
Стоит отметить, что для избежания передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку важно пройти прием антиретровирусной терапии во время беременности. Кроме этого, в регионе современное лечение ВИЧ-инфекции предоставляется бесплатно.
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«Каждая женщина с ВИЧ-положительным статусом может родить здорового ребенка. Если женщина своевременно встала на учет по беременности, проходит лечение в нашем Центре СПИД и выполняет все рекомендации врачей, то риск передачи ВИЧ от матери к ребенку минимален и составляет менее 1%», — подчеркнул главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин.
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Мира Полтева