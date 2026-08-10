Прохор Шаляпин рассказал о том, как приём БАДов для сна подорвал его здоровье
Известный шоумен и певец Прохор Шаляпин сообщил о серьёзных проблемах со здоровьем после приёма биологически активных добавок для сна. Об этом сообщает Super.ru со ссылкой на личный блог звезды.
Согласно материалу, артист решил улучшить качество ночного отдыха и приобрёл натуральные таблетки от известного бренда. Вместо рекомендованных одной-двух штук он выпил сразу четыре, надеясь погрузиться в глубокий сон. Однако на следующее утро у Шаляпина резко закружилась голова, появилось ощущение сильного опьянения и общая слабость, которая не проходила несколько дней.
Певец обратился к неврологу, который посоветовал ему два дня подряд последить за самочувствием и при ухудшении вызывать скорую помощь. К счастью, состояние исполнителя стабилизировалось. Шаляпин предупредил поклонников о необходимости проявлять крайнюю осторожность при покупке и приеме БАДов. При этом конкретные товары, которые он приобрел ранее, артист так и не назвал.
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