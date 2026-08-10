Прохор Шаляпин рассказал о том, как приём БАДов для сна подорвал его здоровье

10 августа 2026, 05:23

Прохор Шаляпин пожаловался на подорванное здоровье после приёма БАДов для сна

Прохор Шаляпин (Фото: Instagram* @shalyapin_official)

Известный шоумен и певец Прохор Шаляпин сообщил о серьёзных проблемах со здоровьем после приёма биологически активных добавок для сна. Об этом сообщает Super.ru со ссылкой на личный блог звезды.