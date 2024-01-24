В Госдуме прокомментировали переезд жены тренера сборной РФ Карпина в ЕС

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Переезд супруги главного тренера «Ростова» и сборной России по футболу Валерия Карпина Дарьи в Эстонию является личным делом, заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Об этом пишет «Лента.ру».
«Хочет она жить в России, у неё есть на это права. Хочет жить в Эстонии — пусть живет в Эстонии. Хоть на Северном полюсе. Это её личное дело. Мне кажется, что вмешиваться в это мы не имеем права», —сказал Свищев.Ранее сообщалось, что жена главного тренера «Ростова» и российской сборной по футболу Валерия Карпина Дарья Карпина заявила о планах переехать в Эстонию с детьми, но без мужа.
«Мы всегда жили в Эстонии. Просто временно жили в Ростове в связи с работой мужа. Теперь девочки выросли, надо готовиться к школе, плюс Анита уже год живет в Эстонии без нас. Поэтому возвращаемся обратно. Летом переедем насовсем. Надо к школе готовиться. Переезжаю я и девочки», - сообщила Карпина в сториз Instagram (деятельность Meta запрещена в РФ как экстремистская).Читайте также:
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