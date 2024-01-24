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В Госдуме прокомментировали переезд жены тренера сборной РФ Карпина в ЕС

24 января 2024, 19:14
Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Переезд супруги главного тренера «Ростова» и сборной России по футболу Валерия Карпина Дарьи в Эстонию является личным делом, заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Об этом пишет «Лента.ру».
«Хочет она жить в России, у неё есть на это права. Хочет жить в Эстонии — пусть живет в Эстонии. Хоть на Северном полюсе. Это её личное дело. Мне кажется, что вмешиваться в это мы не имеем права», —сказал Свищев.
Ранее сообщалось, что жена главного тренера «Ростова» и российской сборной по футболу Валерия Карпина Дарья Карпина заявила о планах переехать в Эстонию с детьми, но без мужа.


Карпины-уроженцы эстонского города Нарва. Пара зарегистрировала брак в 2017 году. В семье растут двое детей.

«Мы всегда жили в Эстонии. Просто временно жили в Ростове в связи с работой мужа. Теперь девочки выросли, надо готовиться к школе, плюс Анита уже год живет в Эстонии без нас. Поэтому возвращаемся обратно. Летом переедем насовсем. Надо к школе готовиться. Переезжаю я и девочки», - сообщила Карпина в сториз Instagram (деятельность Meta запрещена в РФ как экстремистская).
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#спорт
#тренер
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Воробьёв исполнил новогоднюю мечту юного жителя Монина о велосипеде
24 января 2024, 19:01

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв исполнил новогоднее желание четырёхлетнего Славы из городского округа Щёлково. Мальчик из посёлка Монино очень хотел велосипед.
Шарик с его мечтой глава региона снял с кремлёвской «Ёлки желаний», приняв участие во Всероссийской благотворительной акции. В среду мальчику доставили подарок.
«Об акции «Ёлка желаний» мы узнали из соцсетей и решили принять в ней участие. Сын активный, очень любит спорт. Как-то летом во время прогулки он увидел детей на велосипедах и захотел себе именно такой же, скоростной. И вот сегодня нам его привезли - будет на вырост. Мечта Славы осуществилась, он очень счастлив! Даже не ожидали, что такое возможно, спасибо большое», – сказала мама Славы Анастасия Иванова.
Ранее Воробьёв в рамках благотворительной акции подарил два велосипеда трёхлетнему Тимофею из ДНР и 14-летней Арине из Серебряных Прудов. Благодаря губернатору восьмилетний Матвей из Ивантеевки прокатился на танке, а 11-летний Саша из Богородского округа вместе с мамой полетал на вертолёте.

Кроме того, в преддверии Нового года губернатор стал новогодним волшебником для 14-летнего Димы из Балашихи – он получил в подарок шведскую стенку.

Благотворительная акция «Ёлка желаний» проводится в России с 2018 года. Каждый может подарить радость детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Загадать желание могут дети в возрасте от 3 до 17 лет с ОВЗ и инвалидностью, сироты и оставшиеся без попечения родителей, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума, ребята из семей военных, участников СВО и проживающие в новых регионах.

За пять лет существования акции удалось исполнить желания более 106 тыс ребят.

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#велосипед
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Крупнейший китайский производитель насосного оборудования запустил завод в Солнечногорске
24 января 2024, 18:48

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Китайская компания «СиЭнПи Рус» запустила производство промышленных насосных станций в индустриальном парке «Есипово». Об этом рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Для размещения производственных мощностей компания выбрала промышленный коворкинг. Объём инвестиций в проект превысил 100 млн рублей. На новом предприятии в Солнечногорске запущена сборка насосных станций и производство компонентов для этих установок. В год планируется выпускать не менее тысячи станций. В дальнейшем объём рассчитывают увеличить», – пояснила Зиновьева.
Компания выпускает насосы и автоматику. Основное производство расположено в Китае. «СиЭнПи Рус» – дочернее предприятие компании CNP, ведущего производителя насосного оборудования в Китае с крупносерийным производством и налаженным сбытом продукции по всему миру.

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#экономика и инвестиции в подмосковье
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#мининвест мо
#екатерина швелидзе
#московская область
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Общественная палата выступила за тотальный запрет ведения соцсетей подростками
Общественная палата запретит вести социальные сети лицам моложе 15 лет
24 января 2024, 18:35

Фото: iStock/dolgachov

Медиа-инфлюенсеры встретились с членами Общественной палаты РФ и обсудили вопросы влияния запрещённых платформ на российскую аудиторию. Корреспондент «Радио 1» Дана Игумнова побывала на мероприятии.
На заседании были выдвинуты предложения для борьбы с распространением фейковой информации в Сети, защиты несовершеннолетних в Интернет-пространстве и фильтрации контента.

Было предложено ввести запрет на регистрацию аккаунтов в социальных сетях для детей, не достигших 15-летнего возраста. Также участники выступили за введение двухчасового ограничения на использование гаджетов детьми.

Кроме того, поступили предложения о блокировке ресурсов с деструктивным контентом и закреплении статуса блогеров. Последняя инициатива направлена на контроль за соблюдением блогерами законодательства.

Одним из участников круглого стола стал блогер Станислав Васильев, автор YouTube-канала «Стас ай как просто», пообщался с корреспондентом «Радио 1».
Фото: Дана Игумнова

«Всё национализировать, к централизации привести. Просто давать блогерам вещать, а они сами всё сделают, поскольку за теми, кто сейчас занимает, скорее не пророссийскую, а антиамериканскую позицию – правда», – подчеркнул Васильев.
Также он высказался о распространении фейков.

«Нам надо нападать первыми. Вы говорите про фейки в интернете, но их не победить, поэтому нам надо самим их распространять», – заявил Васильев.
Чтобы поспособствовать активному развитию российских видеохостингов, блогер предложил замедлять работу YouTube.

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#общественная палата
#заседание
#россия
#интернет
#подростки
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Ушел из жизни актер Азер Курбанов из советских детских фильмов
24 января 2024, 18:21

Фото: iStock/trofimich

Скончался актер Азер Курбанов, который снимался в 1950-1960-х годах в нескольких заметных советских детских фильмах. О его смерти сообщил работник культуры Юсиф Шейхов.
По его словам, причиной смерти Курбанова стада длительная болезнь. Последние 30 лет он проживал в американском штате Нью-Джерси, где руководил фирмой по перевозке инвалидов.

Актер родился в Азербайджане, где окончил вокальное отделение Азербайджанской государственной консерватории. Он прославился ролью Рашида в знаменитой сказке «Волшебный халат». Еще через год он сыграл принца Джафара в комедии Одесской киностудии «Иностранка».

24 января также стало известно о смерти режиссера документального кино Юрия Сальникова. Ему было 88 лет. Юрий Сальников создал более 100 документальных фильмов и программ, был членом союза кинематографистов РФ, 25 лет работал во ВГИКе. Там вместе с Виктором Лисаковичем и Алексеем Гелейном выпустил 5 мастерских режиссеров документального кино.

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#музыкант
#рф
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Украинка победила на конкурсе «Мисс Япония»
Украинка Каролина Сиино победила на конкурсе «Мисс Япония»
24 января 2024, 18:10

Фото: istockphoto/JadeThaiCatwalk

В Токио 26-летняя Каролина Сиино, которая имеет украинское происхождение, выиграла национальный конкурс красоты «Мисс Япония — 2024», пишет News On Japan.
Каролина Сиино родилась в Тернополе. Когда ей было 5 лет, вместе с семьей они переехали в Японию. Девочка росла в городе Нагоя, префектура Айти.

По словам Сиино, победив, она немедленно захотела поделиться радостью с матерью. Ведь именно благодаря ей девушка переехала в Японию и стала первой натурализованной японкой, выигравшей в конкурсе красоты.

Каролина Сиино любит гулять, занимается йогой и альпинизмом. Ее рост 172 см. Своим девизом она называет фразу «Высокая гора благородна не из-за своей высоты».

«Если бы она была наполовину японкой, то, конечно, никаких проблем. Но она этнически японка на ноль процентов и даже не родилась в Японии», — пишут некоторые недовольные выбором победительницы.
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#женщины
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В Подмосковье дорожными службами было восстановлено неработающее освещение
24 января 2024, 18:10

Дорожники Подмосковья восстановили неработающее освещение. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Специалистами Мосавтодора было восстановлено освещение на региональных дорогах Подмосковья в 5 городских округах.

«Дорожные службы отремонтировали неработающее освещение в Ступине на ул. Горького, в Кашире на Каширском проспекте, в Дмитрове на Рогачевском шоссе, в Климовске на ул. Победы, в Дедовске на путепроводе через ж/д пути, а также на Старосимферопольском шоссе в Чеховском городском округе», — поделись в министерстве.

Стоит отметить, что некорректно функционирующее освещение создает аварийные ситуации и может привести к возникновению дорожно-транспортных происшествий. Во избежание непредвиденных ситуаций специалистами проводится постоянный мониторинг наружного освещения и оперативное устранение неполадок.

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#подмосковье
#освещение
#дорожные службы
#благоустройство
#дороги
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На уборку снега в Подмосковье вышли более 14 тысяч коммунальщиков
24 января 2024, 18:01

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Коммунальные службы Московской области с раннего утра ликвидируют последствия снегопадов, в работах задействовано более 14 тысяч человек, используется 1206 единиц снегоуборочной техники, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий (ГУСТ) региона.
«Тракторы с подметальным оборудованием расчищают проезды внутри кварталов, парковки и зоны рядом с контейнерными площадками, чтобы мусоровозы имели возможность подъехать к бакам. Собранный снег вывозят на самосвалах», — рассказала глава ГУСТ Подмосковья Светлана Аипова.

Она добавила, что специалисты ГУСТ координируют весь ход уборки, и если работы затягиваются, они принимают дополнительные меры.

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#дворник
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В Подмосковье за парковку у контейнерных площадок водителей оштрафовали на 130 тыс рублей
24 января 2024, 17:49

Фото: ГУСТ МО

С начала года автовладельцы за парковку около контейнерных площадок получили штрафы на сумму 130 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
При парковке автомобиля водитель может получить не только штраф, но и повреждения кузова транспортного средства.

«Местные жители не остаются равнодушными к нарушению правил парковки. <…> Через портал «Добродел» были привлечены к ответственности автомобилисты, которые получили штрафы на общую сумму 130 тысяч рублей. Больше всего таких случаев зафиксировано в Ленинском и Одинцовском городских округах. По одному нарушителю оштрафовали в Королеве, Солнечногорске и Чехове», — отметила руководитель ГУСТ МО в ранге министра Светлана Аипова.

Стоит добавить, что припаркованные транспортные средства у контейнерных площадок мешают подъезду мусоровозов для разгрузки КП и уборочной технике.

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Жителям Подмосковья напомнили о правилах безопасности катания на коньках
24 января 2024, 17:45

Фото: istockphoto / Alexander Pytskiy

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям Подмосковья о правилах безопасности на катке. Об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».
Сотрудники Московской областной противопожарно-спасательной службы на постоянной основе мониторят природные замерзшие водоемы и оборудованные катки.

«Специалисты посоветовали новичкам воспользоваться шлемом, наколенниками и налокотниками, чтобы уберечь себя от травм, а для устойчивости держаться рядом за борт и наклонять корпус вперед. Если же вы все-таки упали, то осторожно встаньте на колени, упритесь ребристой частью лезвия в лед и медленно выпрямите вторую ногу, а при необходимости попросите помощи, чтобы на вас случайно не упали другие посетители катка. Детям до 10-12 лет можно на лед только со взрослыми. <…>Для комфортного отдыха на коньках лучше выбрать недлинную верхнюю одежду, хорошее термобелье и снаряжение по своим размерам», — объяснил замначальника госучреждения Игорь Сорокин.
Стоит добавить, что на катке запрещено мусорить, приносить еду и напитки, портить лед и взятый напрокат инвентарь, а также брать с собой детей до 3 лет и животных.

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