Теннисистка Калинская не смогла выйти в полуфинал Australian Open

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Россиянка Анна Калинская проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь в матче Australian Open в Мельбурне.
ТАСС пишет, что матч завершился счетом 6:7 (4:7), 6:3, 6:1 в пользу Чжэн Циньвэнь. В полуфинале китайская спортсменка встретится с украинкой Даяной Ястремской. В другом полуфинале встретятся победительница турнира Арина Соболенко из Белоруссии и четвертая ракетка мира Кори Гауфф из США.
Анна Калинская находится на 75 месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Выход в четвертьфинал Australian Open является её лучшим результатом на турнирах Большого шлема.
Чжэн Циньвэнь - 15 ракетка мира. В активе спортсменки есть два титула WTA.
ранее сообщалось, что россиянин Даниил Медведев попал в полуфинал Australian Open. Теннисист обыграл поляка Хуберта Хуркача в 1/4 финала Australian Open и пробился в полуфинал турнира, пишет «Лента.ру».Матч состоялся в среду, 24 января, и длился пять сетов. Российский теннисист выиграл со счетом 7:6, 2:6, 6:3, 5:7, 6:4. Игра длилась 3 часа и 59 минут.
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Анна Калинская находится на 75 месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Выход в четвертьфинал Australian Open является её лучшим результатом на турнирах Большого шлема.
ранее сообщалось, что россиянин Даниил Медведев попал в полуфинал Australian Open. Теннисист обыграл поляка Хуберта Хуркача в 1/4 финала Australian Open и пробился в полуфинал турнира, пишет «Лента.ру».Матч состоялся в среду, 24 января, и длился пять сетов. Российский теннисист выиграл со счетом 7:6, 2:6, 6:3, 5:7, 6:4. Игра длилась 3 часа и 59 минут.
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Мария Фирсова