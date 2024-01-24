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Теннисист Медведев пробился в полуфинал Australian Open

24 января 2024, 10:27
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Россиянин Даниил Медведев попал в полуфинал Australian Open.
Теннисист обыграл поляка Хуберта Хуркача в 1/4 финала Australian Open и пробился в полуфинал турнира, пишет «Лента.ру».

Матч состоялся в среду, 24 января, и длился пять сетов. Российский теннисист выиграл со счетом 7:6, 2:6, 6:3, 5:7, 6:4. Игра длилась 3 часа и 59 минут.


Даниил Медведев является третьей ракеткой мира. Хуркач, в свою очередь, оказался на 9 месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В полуфинале Медведев сыграет с победителем матча между немцем Александром Зверевым и испанцем Карлосом Алькарасом. Игра пройдёт не позднее 24 января.

Ранее российский теннисист Андрей Рублёв проиграл в 1/4 финала Australian Open итальянцу Яннику Синнеру в трёх партиях. Растаяли надежды на возможную встречу в главном матче турнира двух россиян, борьбу продолжает только Даниил Медведев.

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Российского финала не будет: Рублёв проиграл в 1/4 финала Australian Open
23 января 2024, 18:32

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Российский теннисист Андрей Рублёв проиграл в 1/4 финала Australian Open итальянцу Яннику Синнеру в трёх партиях. Растаяли надежды на возможную встречу в главном матче турнира двух россиян; борьбу продолжает только Даниил Медведев.
Рублёв, занимающий пятую строчку в мировом рейтинге, проиграл десятый четвертьфинал турниров «Большого шлема» из десяти, в которых принимал участие, сообщает «Чемпионат.ком». Его соперник в этом матче является четвёртой ракеткой мира. Матч получился в целом равным, но Синнер в большинстве эпизодов был чуть точнее, чуть внимательнее и закончил игру в свою пользу — 6:4, 7:6 (7:5), 6:3. Стоит отметить, что во втором сете на тай-брейке россиянин вёл со счётом 5:1, но больше не сумел взять в укороченном гейме ни одного очка и проиграл его, а с ним и партию.

Надежды российских болельщиков теперь связаны с Даниилом Медведевым. Завтра в четвертьфинальном матче россиянин, занимающий в мировом рейтинге третье место, встретится с девятой ракеткой мира Хубертом Хуркачем из Польши.

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Экс-спортдиректор Орещук: «Команда не потеряет движения с приходом Гафина»
23 января 2024, 18:09

Фото: istockphoto.com/FotografieLink

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук заявил, что уход Юрия Соловьева с поста председателя совета директоров московского клуба не ухудшит состояние клуба.
В то же время он выразил сожаление по поводу того, что Соловьёв покидает занимаемую им должность.

«Юрий Соловьев радел за клуб, результаты команды. Обидно и грустно, что он оставил свой пост. Мне было приятно с ним работать. Дмитрий Александрович — правая рука Соловьева, поэтому ничего сверхъестественного в замене не вижу. «Динамо» ничего не потеряет после ухода Соловьева. <…> «Динамо» не потеряет движения вперед с приходом Гафина на пост председателя совета директоров», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Орещук.

Он отметил, что разница будет заключаться в том, что ключевые моменты будут согласовывать дольше, чем было ранее.

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Хоккеист Филатов заявил о завышенных ожиданиях от Ковальчука
23 января 2024, 17:53

Фото: istockphoto.com/Artur Didyk

Бывший нападающий молодежной сборной России Никита Филатов заявил, что игра форварда Ильи Ковальчука в «Спартаке» находится на должном уровне, а проблема кроется в завышенных ожиданиях от него.
«Я не согласен с тем, что Ковальчук не вывозит и занимает чье-то место. От него у всех завышенные ожидания. Мне кажется, что он справляется с той ролью, которую ему дают. Четыре шайбы в десяти матчах – это вполне достойно. Хватит привязывать поражения к одному игроку. Илья – не вратарь, на которого можно валить вину за ключевые ошибки. Он играет вполне на уровне. Да, какое-то время у него уходит на адаптацию, на то, чтобы привыкнуть к темпу», – отметил в беседе с «РБ Спорт» Филатов.

Он добавил, что в полной мере оценить игру спортсмена можно будет по возвращении в команду таких лидеров, как Павла Порядина, Михаила Мальцева, Ивана Морозова и Андрея Локтионова.

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Подмосковные гонщики завоевали три медали этапа Кубка России по ралли «Золотые купола»
23 января 2024, 17:20

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Одну золотую и две бронзовые медали завоевали гонщики из Подмосковья на третьем этапе Кубка России по ралли «Золотые купола», который проводился в Ярославской области, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Золото завоевал Дмитрий Ловцов из Балашихи в команде с ярославцем Андреем Головкиным в классе «1600Н». В этой же дисциплине бронза досталась экипажу Андрея Олейникова из Люберец и Николая Борисёнку из Москвы», — отмечается в сообщении.

Вторую бронзовую медаль завоевал в абсолютном зачёте гонщик из подмосковного Хотькова Александр Маранов в команде с ярославцем Дмитрием Карповым.

Всего в соревнованиях принимали участие 36 экипажей.

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Подмосковные спортсменки примут участие в турнире по хоккею с мячом на Кубок Патриарха
23 января 2024, 16:05

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные спортсмены примут участие XIV турнире по хоккею с мячом на Кубок Патриарха среди девочек. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
XIV Кубок Патриарха пройдет с 14 по 16 февраля на Красной площади.

«Турнир по русскому хоккею среди девочек 2012-2013 годов рождения состоится на льду ГУМ-катка на Красной площади. В соревнованиях примут участие 7команд: ВЦФКС-ХФК «Всеволожск» Ленинградской области, сборная команда Мурманской области, СШ «Олимпия» Свердловской области, КГАУ ДО «СШОР по хоккею с мячом «Енисей» из Красноярска, МБУ ДО КСШОР «Зоркий» из Красногорска, сборная Иркутской области и сборная Республики Алтай», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что турнир на призы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси проводится ежегодно с 2012 года на Красной площади.

Кроме этого, участники турнира среди мальчиков будут известны после отборочных матчей, которые проводятся с 27 января по 4 февраля.

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В Подмосковье начнется отборочный этап всероссийского турнира «Чудо-шашки»
23 января 2024, 12:30

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

В Подмосковье стартует отборочный этап всероссийского турнира «Чудо-шашки» среди общеобразовательных учреждений. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Отборочный этап пройдет с 26 января по 1 марта на территории всей Московской области.

«Отбор в рамках муниципального этапа состоится в дистанционном онлайн-формате на игровой платформе «Gambler». Следующий этап – региональный – пройдёт в очном формате 31 марта в городе Щёлково. В нём примут участие 30 сильнейших команд муниципального этапа. Победитель регионального уровня будет представлять Московскую область на всероссийском этапе», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что принять участие могут команды в составе четырех человек до 14 лет. Заявка подается онлайн на платформе «Gambler».
Кроме этого, для всех желающих проведут бесплатный обучающий вебинар «по методике обучения игре в шашки детей дошкольного и школьного возраста» 9 февраля.

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В Московской области состоятся международные соревнования по плаванию Swimcup
23 января 2024, 10:06

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

В Подмосковье пройдут четыре турнира по плаванию международной серии Swimcup. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования по плаванию в бассейне на длинные и спринтерские дистанции будут проходить в Раменском и Рузском городских округах.

В общей сложности в четырех заплывах примут участие около 400 спортсменов.

«Для нас очень важны заплывы, которые проводятся в Подмосковье. Старты в регионе традиционно собирают сильных пловцов-любителей и это, конечно, делает наши соревнования зрелищнее. В этом году на ключевых стартах будут присутствовать известные спортсмены, которые не только примут участие в финальных фотосессиях, но и поделятся своими историями успеха с пловцами. Все старты будут показаны в режиме онлайн-трансляций», – отметил организатор соревнований Евгений Безрученко.

Кроме этого, первые заплывы пройдут уже 28 января в бассейне «Сатурн» Раменского городского округа.


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#соревнования
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Теннисистка Петрова назвала Калинскую быстрой и шустрой
22 января 2024, 18:51

Фото: istockphoto.com/Алексей Даничев

Бронзовый призер Олимпиады-2012, экс третья ракетка мира, основатель детской школы большого тенниса Надежда Петрова заявила, что выступление россиянки Анны Калинской ей очень понравилось.
Она охарактеризовала спортсменку как быструю и шуструю.

«Мне понравилось, как Калинская играла эти матчи и как держалась, у неё была борьба с опытной американкой Слоан Стивенс. Мне, в целом, нравится игра Анны. Она лёгкая, быстрая, шустрая, хорошо подходит ногами к мячу. У неё резкие, пушечные удары, она очень хорошо раскладывает соперниц и не даёт им перехватить инициативу, играет первым номером. Дальше она будет играть с более опытными соперницами, поэтому ей важно собраться и не думать, кто стоит перед ней», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Петрова.

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#спорт
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Определились все четвертьфинальные пары в женском турнире Australian Open-2024
22 января 2024, 18:44

Фото: istockphoto/microgen

Стали известны все участницы четвертьфинальных матчей женской сетки Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Из россиянок до этой стадии турнира сумела добраться только Анастасия Калинская.
В 1/4 финала соперницей российской теннисистки, занимающейся в мировом рейтинге 75-е место, станет китаянка Чжэн Циньвэнь, которая находится на 12-й позиции в мировой табели о рангах. Матч состоится в среду, 24 января. В этот же день в другой четвертьфинальной паре встретятся чешская спортсменка Линда Носкова, занимающая 50-е место в рейтинге WTA, и главная сенсация турнира — 93-я ракетка мира украинка Диана Ястремская. Пробившись в основной турнир через квалификацию, она провела на кортах Мельбурна уже семь матчей, а в 1/8 финала сумела переиграть сильную теннисистку из Белоруссии, экс-первую ракетку мира Викторию Азаренко.

Днём ранее, 23 января, в двух других четвертьфинальных поединках встретятся Марта Костюк (Украина) и Кори Гауфф (США, 4-я ракетка мира), а также Барбара Крейчикова (Чехия, 9), выбившая из турнира нашу юную Мирру Андрееву) и Арина Соболенко (Белоруссия, 2).

Калинской досталась очень серьёзная соперница, но даже если Настя проиграет, она всё равно может считать этот турнир удачным. Ранее на Australian Open она неизбежно вылетала уже в первом раунде. Задорной игрой и ослепительной улыбкой россиянка в этом году уже покорила австралийскую публику. Интересно, что для того, чтобы выразить поддержку Анастасии, зрители на ломаном русском языке поют песню «Калинка-малинка», уловив созвучие с её фамилией.

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