Теннисист Медведев пробился в полуфинал Australian Open

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Россиянин Даниил Медведев попал в полуфинал Australian Open.
Теннисист обыграл поляка Хуберта Хуркача в 1/4 финала Australian Open и пробился в полуфинал турнира, пишет «Лента.ру».
Матч состоялся в среду, 24 января, и длился пять сетов. Российский теннисист выиграл со счетом 7:6, 2:6, 6:3, 5:7, 6:4. Игра длилась 3 часа и 59 минут.
Даниил Медведев является третьей ракеткой мира. Хуркач, в свою очередь, оказался на 9 месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
В полуфинале Медведев сыграет с победителем матча между немцем Александром Зверевым и испанцем Карлосом Алькарасом. Игра пройдёт не позднее 24 января.
Ранее российский теннисист Андрей Рублёв проиграл в 1/4 финала Australian Open итальянцу Яннику Синнеру в трёх партиях. Растаяли надежды на возможную встречу в главном матче турнира двух россиян, борьбу продолжает только Даниил Медведев.
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Матч состоялся в среду, 24 января, и длился пять сетов. Российский теннисист выиграл со счетом 7:6, 2:6, 6:3, 5:7, 6:4. Игра длилась 3 часа и 59 минут.
В полуфинале Медведев сыграет с победителем матча между немцем Александром Зверевым и испанцем Карлосом Алькарасом. Игра пройдёт не позднее 24 января.
Ранее российский теннисист Андрей Рублёв проиграл в 1/4 финала Australian Open итальянцу Яннику Синнеру в трёх партиях. Растаяли надежды на возможную встречу в главном матче турнира двух россиян, борьбу продолжает только Даниил Медведев.
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Мария Фирсова