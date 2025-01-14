Диетолог назвала самый полезный для сердца и пищеварения продукт

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Когда-то этот продукт ценился наравне с медом и зерновыми культурами, а древние греки и римляне отмечали не только его вкус, но и пользу. Речь идет о красном и круглом фрукте — гранате.
Врач-диетолог, кардиолог Маргарита Королёва в беседе с «Радио 1» назвала гранат уникальным по своему составу продуктом.
По ее словам, в продукте также много железа, калия и компонентов, влияющих на работу сердца.
Она добавила, что содержащийся в составе граната танин обеспечивает не только противовоспалительный эффект, но и антидиарейный, поэтому его рекомендуют людям, у которых проблемы со стулом.
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«Он наиболее активный в осень, когда созревает и накапливает максимальное количество и витаминов, и минеральных веществ, и антиоксидантов, и противовоспалительных веществ. Гранат богат большим количеством витаминов группы В. Он есть и в зернах, и в косточках», — сказала эксперт.
По ее словам, в продукте также много железа, калия и компонентов, влияющих на работу сердца.
«Будет полезен для тех, кто имеет нарушение ритма сердца и любые заболевания сердечной мышцы. Там есть все необходимые компоненты для безупречной работы сердечно-сосудистой системы и натриево-калиевого насоса относительно клеточной мембраны, что позволяет поддерживать ритмичность сердца и работу сосудистой системы», — объяснила диетолог.
Она добавила, что содержащийся в составе граната танин обеспечивает не только противовоспалительный эффект, но и антидиарейный, поэтому его рекомендуют людям, у которых проблемы со стулом.
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Анастасия Бондарева