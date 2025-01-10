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Тренер рассказала, как вернуться к спорту после праздников

Тренер Стрельникова: для возвращения к спорту после праздников нужна мотивация
Фото: istockphoto/dusanpetkovic

Фото: istockphoto/dusanpetkovic

Для того, чтобы вернуться к регулярным занятиям спортом после новогодних праздников, нужно уметь мотивировать себя, пользоваться трекером привычек и вести доску достижений. Об этом рассказала тренер по фитнесу и йоге студии Your Balance Ирина Стрельникова. По ее словам, также важна четкая и достижимая цель, так как мозг устроен таким образом, что все, что не жизненно необходимо, для него не стоит особых усилий.
«Подкрепляйте цель мотивирующим материалом. Смотрите фотографии, на которых вы себе нравитесь и где ваша фигура в той форме, которая является для вас идеалом. Или же можно мотивировать себя фотографиями людей, физическая подготовка которых вам нравится, и вы к ней стремитесь», — поделилась эксперт в беседе с «Петербургским дневником».
В свою очередь диетолог Елена Соломатина не советует устраивать разгрузочные дни или садиться на строгие диеты сразу после новогодних праздников, чтобы избежать еще большего набора веса. В разговоре с «Вечерней Москвой» она пояснила, что важно постепенно снижать количество потребляемых за день калорий.


«Плавный выход из углеводной комы более полезен для здоровья. Он должен быть приближен к праздничному режиму питания, но быть другим по содержанию. Желудок привык за эти дни к объему, который нужно поддерживать овощами и супами», — отметила специалист.
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#спорт
Психолог раскрыл вред концепции бодипозитива
Психолог Медведицкий: бодипозитив может привести к проблемам со здоровьем
10 января 2025, 18:05

Фото: istockphoto/Dacharlie

Бодипозитив помогает укреплять самооценку через отказ от ожиданий и оценок внешнего мира, однако тех, кто видит в нем абсолютное принятие «всего, что есть», он может привести к проблемам со здоровьем — как физическим, так и эмоциональным. Об этом заявил психолог Георгий Медведицкий в беседе с RuNews24.ru.
Медведицкий отметил, что данная концепция является мощным инструментом для укрепления самооценки, с помощью которой можно многие увидят в своем теле партнера, а не врага. При этом важно не переставать заботиться об организме, а также помнить, что бодипозитив — это не игнорирование проблем и бездействие, а работа над собой на основе честного самовосприятия.
«Если воспринимать его как абсолют, это может привести к избеганию ответственности за собственное здоровье, как физическое, так и эмоциональное. Отказ от заботы о себе может маскироваться под лозунги «я принимаю себя», в то время как внутри может бушевать чувство страха или отчаяния», — подчеркнул специалист.
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Опасный мукбанг: кому не стоит смотреть видео с поеданием пищи
Психологи: мукбанг вреден для детей, но для склонных к садизму это терапия
10 января 2025, 18:04

Фото: iStock/Tatsiana Volkava

Мокпан или мукбанг — видео блогеров, на котором они едят пищу в большом количестве в течение долгой трансляции, — стал достаточно популярным контентом среди пользователей Интернета. О том, кто без последствий для своего ментального здоровья может смотреть данные видео, а кому стоит отказаться от них, рассказали «Радио 1» кандидат медицинских наук, психотерапевт Марат Сараев и директор антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук.
Казалось бы, безобидное содержание мокпана может оказывать негативное влияние на неокрепшую психику ребёнка, заявил Сараев.

«Такие видео провоцируют потребление большого количества пищи у человека, то есть раздражают, так скажем, центр потребления пищи. Соответственно, человеку хочется есть больше, чем нужно будет», — добавил психотерапевт.
По словам Смолярчук, мукбанг смотрят три категории людей: две имеют ментальные расстройства — это те, у кого есть садистические наклонности, и те, кто страдает расстройством пищевого поведения, третью группу составляют абсолютно психически здоровые люди, которые любят наблюдать за жизнью других.

На людей, имеющих садистические наклонности, такой контент оказывает благоприятное воздействие.

«Это категория людей, которым такие видео необходимо смотреть для того, чтобы проживать эти состояния внутри себя (агрессивное обращение, насильственные действия по отношению к другим), они связаны с гормональным отравлением, норадреналином и кортизолом. И таким людям эти видео для психики вполне экологичны», — пояснила Смолярчук.
Через просмотр мокпана люди, страдающие булимией, анорексией и орторексией, пытаются справиться со своим недугом.

«Они присоединяются таким образом к этим поедателям, они проживают свои процессы, тяжёлые, деструктивные пищевые процессы», — сказала психоаналитик.
Ранее психолог Марианна Абравитова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, от чего зависит ментальное здоровье человека.

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В Центре крови Подмосковья возобновляют приём плазмы
10 января 2025, 17:06

Фото: iStock / champpixs

Московский областной центр крови 13 января возобновляет приём доноров на плазмаферез. Запись на сдачу плазмы открылась 10 января, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
«Обращаем внимание на то, что запись на плазмаферез, как и на тромбоцитаферез, формируется исходя из потребностей лечебных учреждений в компонентах крови. На сдачу цельной крови запись не нужна», – подчеркнула заведующий экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Фёдорова.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Как уточнили в министерстве, записаться на плазмаферез можно в будни с 11 до 13 часов по телефону: 7 (495) 304-02-06. Сдать плазму можно также только с понедельника по пятницу. Записываться необходимо за день до сдачи. Для записи на понедельник нужно позвонить в пятницу.

Московский областной центр крови расположен по адресу: Москва, улица Металлургов, д. 37А.

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#подмосковье
#московская область
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В Видном врачи извлекли из носа малыша едва не погубившую его фасоль
10 января 2025, 14:20

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Видновской больницы достали из носа двухлетнего мальчика фасоль. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
В медучреждение обратились родители малыша с жалобами на инородное тело у него в носу. При осмотре выяснилось, что в правом носовом ходе у него плотно застряла фасоль. Инородное тело вызвало отёк слизистой оболочки.
«Специальным крючком мы извлекли фасоль. Все прошло благополучно. В тот же день ребёнка отправили домой под наблюдение оториноларинголога. Главная опасность заключалась в том, что из-за взаимодействия со слизью она разбухла и стала мягкой, что грозило удушьем», – рассказал заведующий оториноларингологическим отделением больницы Дмитрий Салихов.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Специалист посоветовал подбирать для детей игрушки строго по возрасту, не оставлять мелкие предметы в зоне их досягаемости. Если вы заметили, что ребёнок стал тяжело дышать, издавать свистящие звуки, необходимо, не пугая малыша, немедленно обратиться к специалисту. Важно не пропустить даже самые незначительные симптомы. Чем раньше ребёнок попадет к оториноларингологу, тем меньше риск серьёзных последствий.

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#здоровье
#здравоохранение
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#московская область
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Врач-дерматовенеролог МОККВД рассказала, что необходимо знать о герпесе
10 января 2025, 13:51

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Вирус простого герпеса является возбудителем широко распространённого вирусного заболевания — герпеса, которое поражает миллионы людей во всём мире. Герпес может проявляться в разных формах, включая герпес губ и генитальный герпес. Хотя эта инфекция не представляет опасности для жизни, она вызывает значительный дискомфорт и требует внимательного отношения к своему здоровью, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Симптомы герпеса могут отличаться в зависимости от типа вируса и локализации инфекции, но обычно включают образование групп пузырьков на покрасневшем участке кожи, которые могут лопаться и превращаться в язвочки. Также возможны зуд или жжение в поражённой области, повышение температуры и общее ухудшение самочувствия при первичном заражении.

«Пациентам с герпесом ротовой полости следует ограничить социальные контакты и избегать совместного использования предметов личной гигиены (зубная щетка, посуда и прочее). При генитальном герпесе половая жизнь должна быть также прекращена на период клинических проявлений», — сообщила врач-дерматовенеролог Сергиево-Посадского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Наталия Панчева.

Хотя полное устранение вируса невозможно, современные методы лечения помогают успешно контролировать заболевание и уменьшить его симптомы. При подозрении на герпес, рекомендуется обратиться к дерматовенерологу для диагностики и назначения лечения.

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#симптомы
#лечение
#заболевания
#инфекция
#минздрав мо
#московская область
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Маммографию по самозаписи за год прошли около 12,5 тыс. жительниц Подмосковья
10 января 2025, 13:33

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 12,5 тыс. женщин прошли в Московской области маммографию по самозаписи в 2024 году, такая опция доступна для жительниц старше 40 лет и не проходивших это исследование в последние два года, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«В минувшем году почти 12,5 тыс. жительниц Московской области самостоятельно записались на маммографию. У 54 из них было выявлено онкологическое заболевание. Этих женщин направили на дополнительную диагностику и лечение», — сказал глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.
Отмечается, что для того, чтобы самостоятельно записаться на маммографию, женщина должна быть прикреплена к одной из поликлиники, подведомственных Минздраву области. Записаться можно по телефону 122 или онлайн — через региональный портал «Здоровье».

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#минздрав мо
#максим забелин
#диагностика
#здравоохранение
#медицина
#московская область
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В больницы Подмосковья за год поступило около 200 эндоскопов
10 января 2025, 12:53

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 200 единиц эндоскопического оборудования, включая гастроскопы, видеобронхоскопы и эндоскопические стойки для проведения нейрохирургических операций, поступило в больницы Московской области в 2024 году, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Эндоскопическое оборудование позволяет проводить более точную диагностику, а также применяется для проведения малоинвазивных операций. Всего в минувшем году в больницы Подмосковья поступило около 200 единиц эндоскопического оборудования на сумму порядка 1,1 млрд рублей», — цитируются в сообщении слова главы областного Минздрава Максима Забелина.
Оборудование поступило в 43 подмосковные больницы. Техника была закуплена в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

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#минздрав мо
#медицинское оборудование
#здравоохранение
#медицина
#московская область
#подмосковье
#максим забелин
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Мытищинские врачи удалили у женщины огромную опухоль из тканей эмбриона
10 января 2025, 12:41

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Опухоль в форме яйца размером 38 на 20 сантиметров удалили у 45-летней глухонемой женщины хирурги Мытищинской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Женщина поступила в больницу с жалобами на боль в районе малого таза, проблемы с мочеиспусканием и стулом. Обследование выявило, что причиной является крупная опухоль, которая давит на внутренние органы и мешает им нормальной функционировать. Было решено удалить новообразование.

«В ходе операции мы выделили опухоль. Она не была связана ни с одним из органов или сосудов, никуда не врастала. Такие опухоли встречаются редко и называются внеорганными. Задачей хирургов было удалить новообразование, не травмируя расположенные рядом органы. Операция длилась полтора часа и завершилась удачно», — сказал заведующий хирургическим отделением Мытищинской больницы Игорь Модин.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Гистология показала, что новообразование доброкачественное. Оно состояло из мышечной ткани. По мнению экспертов, такие опухоли могут формироваться из зачатков соединительной ткани эмбриона. Они никак себя не проявляют, пока не достигнут больших размеров. Кроме того, такие опухоли могут перерождаться в злокачественные.

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#минздрав мо
#опухоль
#хирург
#мытищи
#операция
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В Звенигороде построят детскую поликлинику на 220 посещений за смену
10 января 2025, 11:53

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Детскую поликлинику, рассчитанную на 220 посещений в смену, построят в районе Нахабинского шоссе в Звенигороде, проект получил одобрение Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Поликлиника предназначена для оказания лечебной, консультативной, диагностической и профилактической помощи детям. Общая площадь медучреждения составит пять с половиной тысяч квадратных метров», — сказал министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Согласно проекту, в поликлинике предусмотрены кабинеты основных медицинских специалистов: юных пациентов буду принимать педиатры, неврологи, кардиологи, неврологи, урологи, ЛОР-врачи, стоматологи, логопеды и пр. Кроме того, в здании будет зоны ультразвуковой и функциональной диагностики, физиотерапии, ЛФК и неотложной помощи.

Завершить постройку поликлиники планируется в 2026 году.

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