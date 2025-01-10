Тренер рассказала, как вернуться к спорту после праздников

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Для того, чтобы вернуться к регулярным занятиям спортом после новогодних праздников, нужно уметь мотивировать себя, пользоваться трекером привычек и вести доску достижений. Об этом рассказала тренер по фитнесу и йоге студии Your Balance Ирина Стрельникова. По ее словам, также важна четкая и достижимая цель, так как мозг устроен таким образом, что все, что не жизненно необходимо, для него не стоит особых усилий.
«Подкрепляйте цель мотивирующим материалом. Смотрите фотографии, на которых вы себе нравитесь и где ваша фигура в той форме, которая является для вас идеалом. Или же можно мотивировать себя фотографиями людей, физическая подготовка которых вам нравится, и вы к ней стремитесь», — поделилась эксперт в беседе с «Петербургским дневником».В свою очередь диетолог Елена Соломатина не советует устраивать разгрузочные дни или садиться на строгие диеты сразу после новогодних праздников, чтобы избежать еще большего набора веса. В разговоре с «Вечерней Москвой» она пояснила, что важно постепенно снижать количество потребляемых за день калорий.
«Плавный выход из углеводной комы более полезен для здоровья. Он должен быть приближен к праздничному режиму питания, но быть другим по содержанию. Желудок привык за эти дни к объему, который нужно поддерживать овощами и супами», — отметила специалист.Читайте также:
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