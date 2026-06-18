В Волоколамске наградили более 50 работников здравоохранения
В центре культуры и творчества «Родники» в преддверии Дня медицинского работника состоялась торжественная церемония. Наградами отметили более 50 сотрудников сферы здравоохранения Волоколамского округа, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В фойе гостей встречали выставки коллективов декоративно-прикладного творчества. Программа началась с показа видеоролика о работе волоколамских медиков. Затем состоялась церемония награждения специалистов, которые своим трудом, профессионализмом и преданностью делу каждый день помогают жителям округа.
Глава Волоколамского округа Наталья Козлова вручила почётные грамоты Минздрава Московской области терапевту Светлане Лапиной и старшей медсестре Татьяне Щегловой. Благодарственные письма и грамоты также передали от администрации округа, Мособлдумы, Московского областного объединения организаций профсоюзов и Волоколамской больницы.
«Эти награды – лишь малая часть нашей благодарности. Ваша работа требует знаний, умений и душевного тепла. Спасибо за каждый спасённый день, облегчённую боль и улыбку благодарного пациента», – сказала Козлова.Творческим подарком для гостей стали вокальные и танцевальные номера в исполнении коллективов.