В Волоколамске наградили более 50 работников здравоохранения

18 июня 2026, 22:29

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского м. о.

В центре культуры и творчества «Родники» в преддверии Дня медицинского работника состоялась торжественная церемония. Наградами отметили более 50 сотрудников сферы здравоохранения Волоколамского округа, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





В фойе гостей встречали выставки коллективов декоративно-прикладного творчества. Программа началась с показа видеоролика о работе волоколамских медиков. Затем состоялась церемония награждения специалистов, которые своим трудом, профессионализмом и преданностью делу каждый день помогают жителям округа.



Фото: пресс-служба администрации Волоколамского м. о.

Глава Волоколамского округа Наталья Козлова вручила почётные грамоты Минздрава Московской области терапевту Светлане Лапиной и старшей медсестре Татьяне Щегловой. Благодарственные письма и грамоты также передали от администрации округа, Мособлдумы, Московского областного объединения организаций профсоюзов и Волоколамской больницы.

«Эти награды – лишь малая часть нашей благодарности. Ваша работа требует знаний, умений и душевного тепла. Спасибо за каждый спасённый день, облегчённую боль и улыбку благодарного пациента», – сказала Козлова.