Спикера Мособлдумы Брынцалова наградили орденом РПЦ
Орден святого благоверного князя Даниила Московского II степени получил председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов. Награждение состоялось в храме Игоревской иконы Божией Матери в микрорайоне 1 Мая в Балашихе. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
Орден Брынцалову вручил епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай.
«Воспринимаю награду как общую заслугу всех, кто трудится на благо духовной жизни Московской области. Со своей стороны и впредь буду поддерживать возрождение наших церквей и добрые начинания, которые объединяют людей», — сказал спикер Мособлдумы.Орден святого благоверного князя Даниила Московского — это награда Русской православной церкви, учрежденная в 1988 году к тысячелетию Крещения Руси. Её вручают за заслуги в возрождении духовной жизни страны.