В Госдуме раскрыли, что изменится в выплатах больничных с 1 июля

04 апреля 2026, 07:10

РИА Новости: с 1 июля в РФ могут измениться назначения социальных выплат

В РФ с 1 июля может измениться порядок назначения больничных и декретных выплат, Соцфонд сможет рассчитывать выплаты, не обращаясь к работодателю, если накоплена нужная информация. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин.