В Госдуме раскрыли, что изменится в выплатах больничных с 1 июля
В РФ с 1 июля может измениться порядок назначения больничных и декретных выплат, Соцфонд сможет рассчитывать выплаты, не обращаясь к работодателю, если накоплена нужная информация. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин.
Депутат подчеркнул, что Министерство труда внесло на общественные обсуждения проект постановления, который изменяет порядок получения Социальным фондом России данных для назначения пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также ежемесячного пособия по уходу за ребёнком.
В настоящее время при назначении пособий СФР использует информацию от работодателя, собственные данные страховщика и сведения от государственных и муниципальных органов. Проект предложения меняет порядок и ставит на первое место данные индивидуального лицевого счёта работника. С 1 июля 2026 года в лицевой счёт будут включены сведения о периодах, которые засчитываются в стаж для расчёта больничных и декретных, а также информация о периодах выплаты самих пособий. Если вся необходимая информация уже накоплена, Фонд сможет рассчитать выплаты без обращения к работодателю, отметил Говырин.
Однако, по его словам, работодатель не исключается из процесса полностью. Его роль сводится к предоставлению недостающих сведений по запросу СФР. Страхователь размещает в информационной системе фонда информацию о страховом стаже на момент нетрудоспособности или начала отпуска по беременности и родам, но только в той части, которая не была передана и учтена ранее в лицевом счёте.
Такое же правило будет применяться к данным о количестве календарных дней, в течение которых работник был освобождён от работы с полным или частичным сохранением заработной платы без начисления взносов на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Эта информация необходима для расчёта декретных пособий и пособий по уходу за ребёнком, заключил парламентарий.
Читайте также: