Адвокат предупредил россиян об уголовной ответственности даже за небольшую взятку
Даже небольшая взятка грозит уголовной ответственностью в России. Об этом напомнил гражданам страны в беседе с «Газетой.Ru» адвокат филиала № 1 Кировского района г. Ростова-на-Дону, РОКА им. Д.П. Баранова Александр Бабичев.
Он подчеркнул, что передача денег или других ценностей должностному лицу за конкретные действия, решение или ускорение вопроса расценивается как взятка. Формулировки вроде «подарок» или «благодарность» не меняют правовую оценку, если фактически речь шла о вознаграждении за служебную услугу.
Размер суммы имеет значение, но даже передача менее 25 тысяч рублей может повлечь наказание: штраф или лишение свободы до двух лет, а также ограничение на право заниматься определенной деятельностью.
При сумме свыше 25 тысяч рублей (значительный размер взятки) последствия серьёзнее: крупные штрафы (во много раз превышающие переданную сумму) или реальный срок до пяти лет. Ситуации, в которых фигурируют средства более 150 тысяч рублей и тем более свыше одного миллиона, влекут максимально строгие меры — длительное лишение свободы и запрет на определённые должности.
При этом есть случаи, где передавшего деньги человека могут не привлечь к уголовной ответственности. Однако такие решения принимают индивидуально, и рассчитывать на «автоматическое освобождение» не стоит.
«Это возможно, например, если взятка была фактически вымогана должностным лицом либо если человек сам сообщил о произошедшем в правоохранительные органы и содействовал расследованию. (...) В подобных ситуациях ключевое значение имеет поведение человека после случившегося и его готовность сотрудничать со следствием», — пояснил Бабичев в разговоре с «Газетой.Ru».