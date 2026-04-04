Глава Роскачества назвал минимальную цену хорошего вина в России
Россиянам назвали минимальную цену качественного вина в магазинах. Точные значения приводит РИА Новости со ссылкой на главу Роскачества Максима Протасова.
По его информации, очень хорошее российское вино можно приобрести за 500–600 рублей. Однако даже за 400 рублей потребитель способен купить качественный алкоголь от крупных индустриальных производителей — напитки по таким расценкам получают достаточно высокий рейтинг Роскачества. С точки зрения Протасова, подобные компании уже научились делать отличное вино по низкой цене.
Ранее нарколог и заведующий отделением клиники «Алкомед» Андрей Тюрин предупредил граждан РФ об особой опасности виски и коньяка. Врач подчеркнул, что в современном обществе все еще распространен миф о том, что этот алкоголь полезен для здоровья. Однако на деле ситуация совсем иная.
