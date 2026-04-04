Российские исследователи совершили географическое открытие в Антарктиде

04 апреля 2026, 06:11

РИА Новости: Российские учёные открыли в Антарктиде новый географический объект

Фото: iStock/NicoElNino

Российские ученые открыли в Антарктиде новый географический объект — оазис на мысе Беркс. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра (СПб ФИЦ) РАН.





Согласно материалу, исследователи питерского центра описали вместе с коллегами из Арктического и Антарктического НИИ новую территорию в Западной Антарктиде. Они всесторонне изучили 18 озёр, ранее не исследованных в этом районе. Выяснилось, что оазис представляет собой устойчивое целостное образование на поверхности Земли, а не просто нунатак (одиночную скалу, торчащую из ледника), как считалось до этого.





«Сцена из фильма ужасов»: На берегу острова обнаружили находку, которая повергла местных жителей в шок

«По решению ученого совета ААНИИ принято название этого нового географического объекта в честь выдающегося полярника и исследователя Антарктиды Арнольда Богдановича Будрецкого», — пояснил младший научный сотрудник СПб ФИЦ РАН Артем Лапенков.