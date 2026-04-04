Российские исследователи совершили географическое открытие в Антарктиде
Российские ученые открыли в Антарктиде новый географический объект — оазис на мысе Беркс. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра (СПб ФИЦ) РАН.
Согласно материалу, исследователи питерского центра описали вместе с коллегами из Арктического и Антарктического НИИ новую территорию в Западной Антарктиде. Они всесторонне изучили 18 озёр, ранее не исследованных в этом районе. Выяснилось, что оазис представляет собой устойчивое целостное образование на поверхности Земли, а не просто нунатак (одиночную скалу, торчащую из ледника), как считалось до этого.
«Сцена из фильма ужасов»: На берегу острова обнаружили находку, которая повергла местных жителей в шок
Оазис на мысе Беркс покрыт горами и долинами. Свободная ото льда зона занимает около 2,2 квадратных километра, а среднегодовая температура воздуха здесь составляет примерно минус 12 градусов. Среди животных на территории водятся, например, пингвины, тюлени и антарктические буревестники.
«По решению ученого совета ААНИИ принято название этого нового географического объекта в честь выдающегося полярника и исследователя Антарктиды Арнольда Богдановича Будрецкого», — пояснил младший научный сотрудник СПб ФИЦ РАН Артем Лапенков.Через некоторое время название оазиса окончательно утвердит Международный научный комитет по изучению Антарктики (SCAR).