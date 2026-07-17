Нутрициолог опровергла известный миф о важности завтрака
Клинический нутрициолог Микаэла Спэрроу рассказала, что известная фраза о том, что завтрак является главным приемом пищи, появилась как маркетинговый слоган, а не медицинский факт. Об этом сообщает издание Nine.com.au.
По словам Спэрроу, идею о необходимости завтрака активно продвигали производители хлопьев. Однако, несмотря на это, в утверждении есть рациональное зерно. Эксперт пояснила, что по утрам уровень кортизола естественным образом повышен. Если в это время не поесть или ограничиться сладким завтраком с низким содержанием белка и полезных жиров, это может привести к значительным колебаниям уровня сахара в крови на протяжении дня.
Спэрроу подчеркнула, что важен не только сам факт завтрака, но и его состав. Нутрициолог рекомендовала в течение часа после пробуждения употреблять пищу, содержащую 25–35 граммов белка, например, яйца, греческий йогурт или смузи с клетчаткой и полезными жирами. Однако она добавила, что не существует универсальных правил: если человек чувствует себя хорошо и сохраняет стабильный уровень энергии без завтрака, заставлять себя принимать пищу утром необязательно.
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