Нутрициолог опровергла известный миф о важности завтрака

17 июля 2026, 10:35

Нутрициолог Спэрроу: Есть завтрак по утрам необязательно

Фото: iStock/monticelllo

Клинический нутрициолог Микаэла Спэрроу рассказала, что известная фраза о том, что завтрак является главным приемом пищи, появилась как маркетинговый слоган, а не медицинский факт. Об этом сообщает издание Nine.com.au.