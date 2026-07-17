Раскрыто, что будет с больным суставом через год без лечения

17 июля 2026, 10:59

Врач Семиченков: если год не лечить больной сустав, есть риск атрофии связок

Фото: iStock/gorodenkoff

Часто пациенты с больными суставами предполагают, что боль уйдет сама и ничего не предпринимают. Однако за год такая тактика приведет к печальным последствиям. Об этом сообщил в беседе с «Газетой.Ru» врач высшей категории, хирург, ортопед, травматолог, эксперт в области роботизированного эндопротезирования коленного и тазобедренного сустава Павел Семиченков.