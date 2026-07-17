Раскрыто, что будет с больным суставом через год без лечения
Часто пациенты с больными суставами предполагают, что боль уйдет сама и ничего не предпринимают. Однако за год такая тактика приведет к печальным последствиям. Об этом сообщил в беседе с «Газетой.Ru» врач высшей категории, хирург, ортопед, травматолог, эксперт в области роботизированного эндопротезирования коленного и тазобедренного сустава Павел Семиченков.
По словам медика, хрящевая ткань не регенерируется. Её запас ограничен, и если она начала истончаться, можно потерять не только миллиметры, но и год активной жизни. Эксперт отметил, что из-за боли связки и мышцы работают неправильно, что приводит к их атрофии или спазмам.
Формируется нездоровый двигательный стереотип. Вы начинаете прихрамывать, перенося нагрузку на здоровую ногу, что через год превращает проблему в двустороннюю. Воспаление, которое можно было бы устранить за две недели с помощью противовоспалительной терапии, через год становится хроническим, обрастает рубцами и изменяет структуру суставной капсулы, пояснил Семиченков. Он добавил: если сустав болит более двух недель, это не является нормой, и лучше проконсультироваться с врачом.
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